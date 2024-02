Sport Horațiu Moldovan, promovat de Atletico Madrid pe ritmuri de manele







Atletico Madrid își prezintă „achizițiile” pe rețelele de socializare, așa cum pesupune „marketingul digital”. În cazul românului Horațiu Moldovan, un reel postat pe Tiktok, a stârnit un val de comentarii din partea suporterilor.

Horațiu Moldovan, portarul român de la Atletico Madrid, a fost promovat de internet pe ritmuri de manele. Astfel, clubul de pe „Metropolitano” a postat o fotografie cu internaționalul român, iar pe fundal s-au putut auzi manele, spre amuzamentul suporterilor. Comentariile internauților au curs: „românul nostru” sau „asta e România, ne cunoști după manele”, sunt câteva dintre reacțiile celor care au vizionat postarea făcută de Atletico Madrid.

Horațiu Moldovan, promovat de Atletico Madrid pe ritmuri de manele

Horațiu Moldovan a apărut de mai multe ori pe paginile de socializare ale celor de la Atletico Madrid, însă, este prima dată când pe fundal s-au auzit manele, potrivit sport.ro. Cei mai mulți dintre suporterii lui Horațiu Moldovan au interpretat postarea în mod pozitiv, semn că manelele ascultate în România „au trecut granițele”. Mai exact, melodiile de pe fundalul fotografiei cu Horațiu Moldovan sunt interpretate de Tzancă Uraganu.

Horațiu Moldovan a ajuns la Atletico Madrid, după ce spaniolii au decis să plătească clauza de 800.000 de euro a goalkeeperului pe care o avea la Rapid.

„Portarul român în vârstă de 26 de ani îi ia locul lui Grbic în lot ca înlocuitor al lui Oblak. Semnează până în 2027 și ajunge de la Rapid București”, nota presa spaniolă, la momentul transferului.

Potrivit informațiilor Digi Sport, Horațiu Moldovan va încasa de la Atletico Madrid 800.000 de euro în primul sezon și va avea un salariu progresiv, 180.000 de euro în fiecare sezon.

Portarul român, pe banca de rezervă a Atletico Madrid

Portarul este cel de-al patrulea fotbalist român de la Atletico Madrid, după Didi Prodan, Cătălin Munteanu și Cosmin Contra.

Portarul Atletico Madrid este cotat la 2,6 milioane de euro, potrivit site-ului transfermarkt.com.

Horațiu Moldovan a sta pe marginea terenului cinci partide în La Liga: 2-0 vs. Valencia, 2-1 vs. Rayo, 1-1 vs. Real Madrid, 0-1 vs. Sevilla și 5-0 vs. Las Palmas, scrie sport.ro.

De asemenea, românul a fost pe banca de rezerve și în UEFA Champions League (0-1 vs. Inter Milano), dar și în Copa del Rey (1-0 vs. Sevilla, 0-1 vs. Athletic).