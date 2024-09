Israelul mai dă o lovitură Hezbollahului. Șeful operațiunilor speciale, omorât într-un raid

Hezbollah mai primește o lovitură dură din partea armatei Israelului. Un raid al aviației militare l-a eliminat pe Ibrahim Aqil, șeful operațiunilor speciale din cadrul grupării.

Aviația israeliană a lovit o clădire din Beirut, capitala Libanului, în care se desfășura o întrunire a mai multor lideri ai Hezbollah. Raidul i-a vizat pe Ibrahim Aqil dar și pe clericul Sheikh Naim Qassem.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, atacul din Beirut a vizat o clădire în care se ținea o întrunire între înalți oficiali palestinieni și liderii Hezbollah. Printre țintele vizate s-a numărat Ibrahim Aqil, șeful operațiunilor Hezbollah, considerat numărul trei în lanțul de comandă. De asemenea, alături de el ar fi fost ucis și Sheikh Naim Qassem, cleric, considerat numărul doi al organizației.

Nici una dintre cele două informații nu a fost confirmată oficial.

În atac, aviația israeliană ar fi folosit avioane F-35, care au lansat bombele asupra clădirii. Pe lângă cei doi lideri teroriști, în atac ar fi fost rănite 17 persoane, iar alte trei ar fi fost ucise.

Potrivit informațiilor oficiale, pe capul lui Ibrahim Aqil era pusă o recompensă de 7 milioane de dolari. El este considerat responsabil pentru un atac asupra ambasadei Statelor Unite din Liban, din 1983. În atacul respectiv au fost uciși mai multe zeci de cetățeni americani.

🇮🇱🇱🇧 | JUST IN: Hezbollah's top military commander, Ibrahim Aqil, has been targeted in Beirut, Lebanon.

Aqil was Hezbollah's main commander in South Lebanon and Nasrallah's second-in-command after Shukr's assassination.

He was wanted by the FBI for the 1983 bombings of the US… pic.twitter.com/aNxA50xAWG

— Breaking News (@PlanetReportHQ) September 20, 2024