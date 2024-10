Hezbollah agită spiritele. Israelul amenințat cu noi lovituri dacă nu acceptă un armistițiu

Hezbollah agită spiritele în Orientul Mijlociu și lansează noi amenințări. Secretarul general adjunct al organizației, Naim Qassem, a declarat că gruparea are nou plan menit să provoace durere Israelului.

Naim Qassem a susținut un discurs televizat în care a cerut o încetare a focului. Liderul mișcării islamiste a subliniat că, în cazul în care nu se ajunge la un acord, vor fi atacate bazele militare israeliene.

Secretarul general adjunct al organizației islamiste, Naim Qassem, face apel la o încetare a focului în Liban. Declarația vine după ce Israelul a lansat o ofensivă majoră împotriva Hezbollah, mişcare susţinută de Iran. Oficialii de la Tel Aviv au anunțat că doresc să pacifice zona pentru ca israelienii din nordul țării să se poată întoarce la casele lor.

Conflictul dintre organizația susținută de Iran și armata israeliană a început în urmă cu un an, în contextul ofensivei din Gaza, contra Hamas. Între cele două tabere au avut loc schimburi de tiruri de rachete.

Liderul Hezbollah a anunțat că locuitorii din nordul Israelului vor putea reveni acasă dacă se va ajunge la un acord. Pe de altă parte, a amenințat că o continuare a războiului va avea consecințe negative. El a spus că numărul aşezărilor abandonate va crește, iar civilii vor fi în pericol în fiecare moment al zilei.

The Deputy Secretary-General of Hezbollah, Naim Qassem stated in a Speech earlier today that they will not Separate from Palestine, despite some believing that he may in order to Negotiate a Ceasefire with Israel. Further stating that they will continue to launch Attacks across… pic.twitter.com/l9IA3ctx9Z

— OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2024