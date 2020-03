13 martie

Herr Johannis ar trebui să se adreseze națiunii. HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR

Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia.

Abundenţa asta de sfinţi prin calendarele religioase, dacă vreţi să fiţi uimiţi luaţi un calendar budist, nu face decât să dilueze „sfinţenia”, puterea exemplului. Poporul a avut întotdeauna bun simţ, nu a exagerat. „Non multa, sed multum!”. Nimic în ”Kalendar”.

Vineri, 13 – și cu asta am spus tot! Cred că o să mă uit la un film cu Jason, sau cu drujbe… vineri este ziua filmelor horror!

Într-o noapte mă uitam pe cer, la capătul lumii, în Dasht-e-Kavir, deşertul de sare, la observatorul astrologic Nur-e-Dasht, Lumina Deşertului, ultimul observator astrologic din lume, ultima redută împotriva prostiei şi a intoleranţei. Acolo sunt minuni!

Maestrul meu, ultimul Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, neurochirurg, doctor în medicină şi filosofie, care mă însoțea, m-a întrebat uitîndu-se şi el la cerul atât de aproape: „Spune-mi, „gigar-gian” oare câţi sfinţi şi dumnezei poate să susţină cerul?” Şi tot el a răspuns „O infinitate, atâta timp cât Universul este infinit… dar dacă este vorba de mai multe universuri, de un Plurivers, ca foile cepei?”

Astrologia este o cale de viaţă, ca și yoga, zen etc. Probabil că mulţi sunt astrologi, fără să ştie, ca burghezul lui Moliere care a realizat că a vorbit toată viaţa în proză. Faptul că unii chiar fac hărţi stelare şi le interprezează este mai puţin important, aceia practică astrologia. Dar marea majoritate nu ştiu, repet, că sunt astrologi. Prin ce se deosebeşte un astrolog de un… șofer, de exemplu?!

Trăim într-o epocă a „specialiştilor”. Ei depind de sistem, pentru că au un punct (îngust) de vedere şi sunt folosiţi ca o unealtă specifică, ca o mică rotiţă, într-o mare maşinărie.

Astrologii au un orizont de vedere, posedă cunoştiinţe eciclopedice şi au o gândire holistică. Pot să schimbe rapid şi dramatic domeniul activităţii, deoarece au o cultură generală deosebită şi deseori şi o deschidere tehnică care le permite abordarea aproape oricărei meserii sau profesii. Sigur, după un stadiu scurt de pregătire specializat.

Cea mai de succes astroloagă americană, din prezent, a fost educatoare, Miss Virginia, casieriţă la Walmart, funcţionară la bancă, cercetătoare la NASA, exploratoare în Antarctida, jurnalistă, constructor de nave de lux şi… astroloagă. Nu vă povesesc viaţa subsemnatului, că ne prinde Sf. Paşti!

Astrologii, cei care gândesc astrologic, holistic, enciclopedic, nu depind de sistem, se pot descurca în orice conjunctură politică, socială şi economică, aşa cum au făcut-o în ultimii şase mii de ani!

Dar, astăzi îi pomenim pe Percival Lowell, cel care l-a descoperit pe Pluton şi pe Lafayette Ronald Hubbard, părintele Bisericii Scientologice. Despre primul o să mai vorbim, haide să vedem ce este cu cel de al doilea.

Nu, nu sunt membru în biserica scientologică! Dar, am fost în atenţia lor vreo treizeci de ani. Am primit de la ei o mulţime de documentaţie, reviste, articole. Şi două cărţi scrise de L. Ron Hubbard: „Self Analyze” ediţia din 1989, în franceză, editura New Era Publications şi „Dianetisc, the Modern Science of Mental Health”. Le-am răsfoit, nu le-am studiat, nici măcar nu le-am citit! Ştiţi de ce? Din cauza semnăturii proprii a numitului L. Ron Hubbard. Dacă o să vedeţi semnătura şi cunoaşteţi puţină grafologie o să înţelegeţi şi de ce!

Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, biserica scientologică nu voia să mă facă membru, nu în primul rând, nu pe subsemnatul. Bănuiesc că cei de acolo ştiau foarte exact că sunt un individ care iubeşte mult prea mult libertatea personală şi are zero spirit gregar, mai mult, că am refuzat orice ofertă de îmbogăţire. Or scientologia este un club de oameni bogaţi, ca masoneria! Ținta lor erau prietenii mei din Orient, superbogaţi şi superputernici, dar şi cei pe care îi cunoşteam în Occident. La fel de bogați și puternici.

Uneori se joacă biliard şi în societate. Cu oameni în loc de bile…

Şi aici ajung la ceea ce doream să vă spun, de fapt.

POTUS, ieri noapte, adică miercuri seara în State, a ținut un discurs despre pandemie, caracterizat de celebrul Michael Goodwin ca ”big and bold, optimistic and compassionate”. Donald Trump este confruntat, ca toți liderii mondiali, cu testul cel mai important și mai greu al mandatului său. Personal pot să spun că Trump, numai dacă luăm în calcul acest discurs, merită un al doilea mandat. Reacția imediată a fost că bursa s-a oprit din cădere! Macron, și el, a ținut un mic discurs, mai mult a dat ordine, cu un zâmbet subtil, abia schițat, interzicând întrunirile și închizând școlile. I-a terminat pe ”vestele galbene” și pe cei care îi manipulau pe protestatari!

România este în criză. Epidemiologică dar și politică, prin depunerea mandatului de către premierul desemnat. Este necesară intervenția Președintelui. Tare aș dori să-l aud pe chiriașul de la Cotroceni adresându-se națiunii române și asigurând-o că o să trecem, cu toții, împreună, prin aceste greutăți și că supraveghează situația și ia măsurile necesare. Că România nu este un sat fără câini, în care fiecare poate să facă ce îl taie capul după egoismul și interesele proprii, punând în pericol pe ceilalți. Herr Klaus Werner Johannis von Hermannstadt, cum îl denumesc eu, cu multă simpatie, ar trebui să se adreseze națiunii. Cer cumva, prea mult? Bună întrebare!

Acum, fiind ziua în care îl pomenesc cu recunoștință și respect pe profesorul și modelul meu de viață, Mircea Eliade, după ce am aprins o lumânare în memoria sa, este o lumânare Sf. Rita care arde două săptămâni, nu pot decât să recitesc o carte scumpă mie, ”India”, un exemplar rar, din anul 1934, de la Editura ”Cugetarea”.

Cu certitudinea, sacră sau profană, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

