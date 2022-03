HBO Max a apărut în România! S-a întâmplat azi, 8 martie. Care este prețul unui abonament lunar

Platforma HBO Go a fost înlocuită cu HBO Max . Marea lansare în România a fost azi, 8 martie. Clienții vor putea vedea cele mai actuale filme și seriale.

HBO Max a apărut în România chiar azi. Dune, Peacemaker, Supernatural sau Fringe sunt doar câteva din cele mai cunoscute filmele de pe platformă. Pe 8 martie este și premiera serialul românesc „Ruxx”, cu Şerban Pavlu şi Raluca Aprodu. Acesta va fi prezent pentru clienți. Vor disponibile și Game of Thrones’ sau ‘Sex and the City’.

De la 1 aprilie, platforma vine în România cu primul său talent show, One True Singer, produs în parteneriat cu casa de muzică Global Records. HBO Max este disponibilă în Google Play şi pe PC.

Cât costă un abonament pe HBO Max?

Abonamentul lunar la Hbo Max costă 4,99 euro, dar clienții fideli vor avea parte de reducere: 3,30 euro pe lună pe toată durata abonamentului.

„Această ofertă este valabilă de la data de 8 martie 2022 până la data de 31 martie 2022 (”Perioada Promoțională”). Oferta se aplică numai planurilor de abonament lunare HBO Max care se reînnoiesc automat. Oferta este valabilă prin hbomax.com și prin partenerii agreați. Numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani pot să se aboneze la această platformă. Oferta poate fi valorificată numai o singură dată de o persoană și numai pe durata Perioadei Promoționale.

Oferta nu poate fi combinată cu nicio altă ofertă pentru platformade streaming. Dacă dumneavoastră sunteți un client eligibil și doriți să beneficiați de această ofertă veți primi o reducere de treizecișitrei la sută (33%) din prețul abonamentului lunar în vigoare la data respectivă, pentru o perioadă de timp care va dura atâta vreme cât vă mențineți planul de abonament lunar împreună cu un mijloc de plată valid”, au transmis reprezentanții companiei.

Utilizatorii își vor face 5 profiluri, pe 3 streamuri simultane. Permite un număr nelimitat de dispozitive înregistrate pentru fiecare abonament. Platforma vine și cu alte noutăți: sunet 5.1 surround, Dolby Atmos şi anumite titluri disponibile în 4k. Persoanele care au deja cont pe Hbo Go nu vor fi nevoite să își facă altul nou.