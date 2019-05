Eden Hazard și-a anunțat plecarea de la Chelsea, după ce a cucerit Europa League. „Aștept ca cele două cluburi să se înțeleagă”

Chelsea a câștigat, aseară, trofeul UEFA Europa League, după ce a învins Arsenal, scor 4-1, în finala disputată la Baku (Azerbaidjan). Acesta a fost ultimul meci al belgianului Eden Hazard în tricoul lui „The Blues”.





Mijlocașul belgian Eden Hazard (28 de ani), autorul unei „duble” și al unui assit în finala cu Arsenal, a anunțat imediat după meciul de la Baku că se va despărți de Chelsea. După 7 ani petrecuți în tricoul trupei londoneze, starul belgian se va transfera, cel mai probabil, la Real Madrid.

„Da, cred că este un rămas bun! Dar nu știi niciodată în fotbal. Visul meu a fost să joc în Premier League și am făcut asta pentru 7 ani minunați. Decizia a fost luată. Aștept ca cele două cluburi să se înțeleagă”, a spus Hazard.

În cele șapte sezoane petrecute la Chelsea, Eden Hazard a strâns 352 de meciuri, 110 goluri, 81 de pase decisive și șase trofee.

Acum, Real Madrid este gata să ofere în schimbul belgianului suma de 100 de milioane de euro. „Pe Hazard am încercat să-l recrutăm de mai mulţi ani, însă am speranţa că-l vom putea aduce în acest an", a declarat Florentino Perez, președintele „galacticilor”, pentru postul de radio Onda Cero.

