Potrivit Biroului de Investigații al statului Georgia, autoritățile au primit vineri seara o sesizare despre un bărbat într-o mașină „adormit în fața unei unități «drive thru» (fastfood Wendy), obligându-i pe ceilalți clienți să îl ocolească cu mașinile”.

Polițiștii l-au supus pe om unei proble cu alcooltestul, care a dovedit că era băut. Apoi, agenții au încercat să îl rețină pe bărbat, dar acesta „a opus rezistență și a urmat o luptă”, determinându-l pe un agent să scoată un taser (pistol cu electroșocuri), pe care suspectul l-a „apucat și a intrat în posesia lui”.

„De asemenea, s-a raportat că bărbatul a fost împușcat de un polițist în lupta pentru taser”, mai arată comunicatul Biroului de Investigații al Georgiei.

Ulterior, Biroul a venit cu noi informații, sâmbătă, conform cărora „noi imagini video arată că, în timpul unei lupte fizice cu agenții, Brooks a intrat în posesia unuia dintre taserele acestora și a încercat să fugă”.

„Agenții l-au urmărit pe Brooks pe jos și, în timpul urmăririi, Brooks s-a întors și a îndreptat taserul către unul din agenți. Agentul a tras cu arma din dotare, lovindu-l pe Brooks”, arată Biroul de Investigații.

Brooks a fost dus la spital, unde a murit după o intervenție chirurgicală. Biroul de Investigații a precizat că o copie a înregistrării video va fi dată publicității.

Grupuri de protestatari s-au adunat sâmbătă seara pe străzile Atlantei, blocând autostrăzile și incendiind fastfoodul Wendy, unde a avut loc incidentul.

Wendy's continues to burn, now it's on fire from the outside. A live report moments away on @FOX5Atlanta pic.twitter.com/w2RSlXg6Ie — Alex Whittler (@AlexWhittler) June 14, 2020

Șefa Poliției din Atlanta, Erika Shields, a demisionat sâmbătă seara, după incidentul fatal, motivându-și decizia prin „dragostea profundă și constantă pentru acest oraș și pentru departament (de poliție)”.

Primărița Democrată a orașului, Keisha Lance Bottoms, a anunțat sâmbătă că Shields s-a oferit să demisioneze imediat, astfel încât „orașul să poată avansa de urgență pe calea restabilirii încrederii, atât de necesară în comunitatea noastră” și a felicitat-o pentru activitatea ei „consistentă ca membră a Departamentului de Poliție din Atlanta de două decenii”.

NPR, radioul public american, notează că autoritățile „nu au identificat rasa lui Brooks, deși un video difuzat pe rețelele sociale arată un bărbat de culoare încăierat cu doi polițiști, înainte de a fugi cu unul dintre taserele acestora”.

Primărița Bottoms, o femeie de culoare, a cerut demiterea imediată a agentului de poliție care a tras asupra lui Brooks și a subliniat că ea nu consideră acțiunea polițistului ca o „utilizare justificată a forței letale”.

„Deși ar putea exista o dezbatere pentru a stabili dacă a fost vorba de o utilizare potrivită a forței letale, eu sunt ferm convinsă că există o distincție clară între ceea ce poți să faci și ceea ce trebuie să faci.”