HANDBAL. România A ÎNVINS Germania și s-a CALIFICAT în Grupele Principale de la Campionatul European. PERFORMANȚĂ ISTORICĂ pentru Cristina Neagu

Naționala feminină de handbal a câștigat, luni, meciul disputat împotriva Germaniei, scor 29-24, și s-a calificat în Grupele Principale.





Naționala României și-a asigurat, luni, prezența în Grupele Principale de la Campionatul European găzduit de Franța. „Tricolorele” au învins Germania, scor 29-24 (14-11), după ce în prima partidă au trecut de Cehia, scor 31-28. Miercuri, 5 decembrie, România va întâlni Norvegia în ultima confruntare a grupei, de la ora 22.00

În partida cu Germania, Cristina Neagu a punctat de 5 ori și a devenit cea mai bună marcatoare din istoria Europenelor, cu un total de 206 goluri. Recordul era deținut de unguroaica Agnes Farkas (205).

„Pentru mine, cel mai important e că am făcut un meci excepțional. Asta e tot ce contează. Sunt mândră că am devenit cea mai bună marcatoare all-time, e un lucru care va rămâne în istorie, dar cel mai mult mă bucură meciul de azi. Am făcut azi un meci mai bun decât cu Cehia, chiar dacă Gemania s-a apropiat în final, dar am fost mai bune și am meritat victoria", a spus Neagu la TVR 1.

