România – Japonia, decisiv la Mondialul de handbal feminin. Victorie pentru tricolore 32-28

Update: România a câștigat meciul cu Japonia și continuă să spere la o minune care să le aducă calificarea în faza următoare a Campionatului Mondial. Scorul final a fost de 32-28, după un meci spectaculos. Pentru a se califica în sferturile de finală, România trebuie să învingă Polonia. Pe de altă parte, ar trebui ca Danemarca să nu obțină mai mult de un punct în disputele cu Polonia și Germania.

Handbal feminin. România joacă, la această oră împotriva Japoniei, într-unul dintre cele două meciuri decisive pentru calificare în faza următoare a competiției. Tricolorele sunt obligate să obțină victoria împotriva jucătoarelor nipone, dar și contra Poloniei. Astfel, echipa națională ar obține 6 puncte și ar avea șanse mari la calificarea în sferturile competiției.

Japonia are un avantaj moral în fața României, ca urmare a rezultatelor din disputele directe de handbal feminin. În plus, niponele vin după o victorie în fața Danermarcei, scor 27-26. A fost cea mai mare surpriză a turneului final.

Prima repriză a meciului dintre România și Japonia s-a încheiat cu scorul 17 – 14 pentru echipa noastră. Meciul a fost spectaculos, dovadă numărul mare de goluri înscrise de cele două echipe.

Pentru România, partida cu Japonia este decisivă pentru a trece mai departe în fazele superioare de al Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele trebuie să învingă și Polonia, caz în care vor acumula 6 puncte.

După înfrângerea suferită în fața Germaniei, scor 22-24, speranțele României la sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin și la Jocurile Olimpice sunt aproape nule. Drept urmare, echipa noastră se agață de jocul rezultatelor, sperând că vor norocul va fi de partea sa.

🕸️ Rare to see but save-assists do exist, and Spider-Woman too 🇷🇴🕷️ Daciana Hosu #DENNORSWE2023 #aimtoexcite pic.twitter.com/pO5oZlRRTh

— International Handball Federation (@ihf_info) December 8, 2023