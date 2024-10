Social Halloween made in Romania: Cine ne vizitează?







București, 24 octombrie. Probabil nu este o coincidență că cea mai înfricoșătoare noapte din an are loc în timpul vacanței de toamnă, așa că toată lumea are timp pentru trick or treat. Pentru că tot veni vorba de vizitatori, Kiwi.com, una dintre cele mai importante companii de travel-tech, împărtășește cine vine în România de Halloween.

Principalele naționalități care vor să se distreze în România de acest Halloween sunt italienii, francezii, britanicii, spaniolii și germanii.

Cea mai populară dată de călătorie este 30 octombrie, chiar la timp pentru noaptea festivă, iar majoritatea turiștilor care ajung atunci petrec 4 zile în România. Probabil mulți europeni profită de vacanța școlară, precum și de weekendul prelungit de Ziua Tuturor Sfinților, deoarece datele de 31 octombrie până la 2 noiembrie sunt populare pentru călătorii.

Patru zile în România

Călătorii vor petrece, în medie, 4 zile în România: 66% dintre ei au ales escapade scurte de până la 3 zile, în timp ce 20% dintre ei au ales să petreacă aici între 4 și 6 zile. În plus, și-au planificat vacanțele din timp: în medie, și-au rezervat biletele cu 35 zile în avans, iar 54% și-au rezervat călătoria cu 21 până la 60 de zile înainte de data plecării.

Călătoriile pentru o experiență înfricoșătoare de Halloween vin cu un preț: costul mediu al biletelor de avion este de 148 de euro, comparativ cu 137 de euro în săptămâna anterioară sau 109 euro la o săptămână după.

Este avantajos să planifici din timp: cei care au călătorit din Europa spre România pentru Halloween și au planificat cu 6 până la 2 luni înainte au plătit mai puțin - în medie, 115 euro, în timp ce cei care și-au rezervat biletele cu până la 21 de zile înainte de plecare au plătit, în medie, 124 euro.

Cele mai bune prețuri

Totuși, când vine vorba de zboruri pe distanțe medii (peste 1500 de kilometri), cel mai bun preț a fost plătit de cei care și-au rezervat biletele cu 60 până la 21 de zile înainte de Halloween - 148 euro.

Cu toate acestea, deoarece singurele lucruri care ar trebui să fie înfricoșătoare de Halloween sunt experiențele la destinație, nu călătoria în sine, Kiwi.com oferă Guarantee, care asigură protecție în caz de întreruperi, rambursare instantanee pentru reprogramări și asistență 24/7 inclusă pe anumite zboruri, precum și posibilitatea de a cumpăra asigurare de călătorie, totul într-un singur loc.

Pentru experiențe înfricoșătoare, călătorii pot vizita Castelul Bran, celebra reședință a infamului Dracula (Vlad Dracul), și Palatul Cantacuzino (mai bine cunoscut ca Academia Nevermore în serialul de succes Wednesday). De asemenea, oriunde s-ar afla, românii sunt mari fani ai Halloween-ului, așa că vei găsi cu siguranță o petrecere tematică, proiecții de filme sau alte evenimente în cea mai înfricoșătoare noapte din an.

Românii merg în Italia

Dar unde își petrec românii Halloween-ul? Datele de la Kiwi.com arată că există un interes crescut pentru destinațiile din Italia în acest sezon: rutele București - Milano și București - Roma sunt în frunte, înregistrând o creștere de 30%, respectiv 39% a rezervărilor.

Urmează Londra, Bologna, Madrid, Viena, Veneția. Cu toate acestea, unii români ar putea alege să scape de febra Halloween-ului mergând în Turcia, deoarece rezervările către Istanbul au crescut cu 80%, iar rezervările către Turcia, în general, s-au dublat.

O altă destinație care le-a atras atenția în acest sezon este Belgia, cu o creștere de 15% a rezervărilor.

Unde vei merge la trick or treat în acest sezon înfricoșător?

Kiwi.com este una dintre cele mai importante companii tehnologice de călătorii, cu sediul în Republica Cehă. Algoritmul inovativ Kiwi.com permite utilizatorilor să găsească opțiuni de călătorii și prețuri pe care alte motoare de căutare nu le pot vedea. Kiwi.com înregistrează zilnic 2 miliarde de verificări ale costurilor, analizând 95% din informațiile globale de zboruri.