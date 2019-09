Imaginile au stârnit hohote de râs printre internauți, pe rețelele de socializare, iar clipul în care Andy Lassner ia lecții de tenis a fost postat pe gazda show-ului, Ellen DeGeneres.

„Toată lumea îl știe pe producătorul meu executiv, Andy…este foarte, foarte, foarte, foarte, foarte mediocru. Nu în toate sensurile, dar în majoritatea. Săptămâna trecută l-am trimis la US Open să joace tenis cu cei mai buni sportivi din lume. Iată cum s-a descurcat!”, a spus Ellen DeGeneres, înainte de a da drumul imaginilor.

Producătorul emisiunii s-a aflat pe teren alături de Simona Halep, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic sau Naomi Osaka.

.@AndyLassner got trained by the world’s biggest tennis stars at the @USOpen. Nobody mentioned anything about belts. #USOpen pic.twitter.com/2ix34Hv8mZ

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) September 9, 2019