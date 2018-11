CUTREMURĂTOR! Simona Halep, la pământ! Detalii de COȘMAR

Simona Halep, numărul unu mondial în tenis, a dezvăluit unul dintre cele mai grele momente din cariera sa.





Simona Halep a povestit de episodul în care a pierdut finala Rolland Garros din 2017.

Românca noastră și-a amintit momentul în care a fost învinsă de Ostapenko și „i-a luat trofeul din mâini”

„În 2017, când am plecat spre Paris, m-am accidentat la Roma, am avut o entorsă la gleznă, dar nimic nu m-a oprit şi mi-am spus că vreau să joc turneul, deşi echipa şi familia mi-a spus că ar trebui să renunţ la Rolland Garros. Am jucat meciuri grele, cert este că în finală am condus mult, am avut set 3-1, însă Ostapenko a fost mai încrezătoare, nu s-a gândit prea mult şi mi-a furat trofeul din mâini. A fost o perioadă grea, trei luni am suferit”, a spus Simona Halep.

Halep a primit vineri titlul de Doctor Honoris Causa „Beneficiorum Publicorum” din partea Universității de Vest din Timișoara.

Cu acest prilej, Simona Halep a ținut să mulțumească instituției, amintind de două evenimente importante din cariera ei.

