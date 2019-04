Simona Halep a dezvăluit motivul pentru care a ajuns la spital după „thriller”-ul cu daneza Wozniacki, de la Australian Open 2018

După mai bine de un an de la meciul infernal cu daneza Caronline Wozniacki, din finala de la Australian Open (scor 6-7, 6-3, 4-6), Simona Halep a vorbit despre meciul în urma căruia a ajuns pe patul de spital.





Finala feminină de anul trecut de la Australian Open, dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki, s-a disputat pe o căldură infernală. După un meci alert, românca a ajuns la spital, epuziată, unde a fost reținută peste noapte.

Acum, la mai bine de un an de la finala pierdută în fața danezei, Simona a explicat ce s-a întâmplat atunci. „Am încercat să dorm, dar corpul meu a început să tremure. Aveam crampe și am simțit nevoia unui ajutor. Am stat la spital 3-4 ore”, a spus Simona Halep, citată de Tennis Head.

„A făcut doar o perfuzie de magneziu, timp de 10 minute. Atât! A fost greu, dar trebuie să acceptam şi eşecurile. Aşa este în sport, trebuie să accepţi şi când pierzi. A fost dezamagită, dar apoi a fost şi ea mai veselă, pentru că a făcut un rezultat incredibil. Nu a fost să fie şi cred că durerile căpătate de-a lungul turneului au costat-o titlul. Va trebui să facă o pauză acum, pentru a se recupera. Dar totul depinde de ce spun medicii. Simona este super ok. Le aştept cu drag în ţară, pe ea şi pe mama ei”, spunea Stere Halep, tatăl jucătoarei, la o zi după finala de la Australian Open.

