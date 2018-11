DESPARTIRE GREA pentru Halep. Cum va reactiona familia? Breaking news

Liderul mondial WTA, Simona Halep, nu va mai colabora, începând din 2019, cu antrenorul Darren Cahill. Decizia a venit din partea antrenorului care și-a motivat decizia invocând familia.





Antrenorul Darren Cahill a anunţat, vineri, pe contul său de Instagram că nu va mai colabora din 2019 cu jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, din motive familiale.

„Aș vrea să anunț că eu și Simona nu vom mai continua parteneriatul începând din 2019, din motive familiale. (...) Îi doresc Simonei și echipei sale succes și aștept cu nerăbdare să o susțin de pe margine anul viitor”, a scris antrenorul.

„Vreau să îi mulţumesc Simonei pentru patru ani minunaţi. Înţelegerea ei, personalitatea, etica muncii, generozitatea şi profesionalismul au făcut să fie o plăcere să-i stau alături ca antrenor. Este o tânără de clasă şi cineva pe care respect foarte mult, lucru mai important decât orice rezultat reuşit”, a scris Cahill.

El a avut un mesaj și pentru fanii români.

„Şi, în sfârşit, mulţumiri fanilor români care au arătat o pasiune neclintită şi susţinere faţă de idolul lor. Sunteţi senzaţionali, serios. Mulţumesc pentru că l-aţi adoptat pe acest australian ca pe unul de-al vostru în ultimii patru ani şi m-aţi făcut să mă simt binevenit în ţara voastră. Mulţumesc”.

Halep i-a mulțumit acestuia, printr-un mesaj pe o rețea de socializare.

„Mulţumesc mult Darren pentru toată munca depusă şi pentru susţinerea incredibilă din ultimii patru ani. Am fost norocoasă să te am ca antrenor şi am avut o călătorie extraordinară. Îţi doresc ţie şi familiei tale tot binele şi sunt sigură că ne vom vedea în curând”, a scris Simona.

