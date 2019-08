Simona Halep este bună de joc pentru turneul de la Cincinnati (SUA), care va debuta astăzi. Românca se află în recuperare, după exepriența nefericită de la Toronto, acolo unde s-a accidentat în timpul partidei cu Marie Bouzkova, și a abandonat la finalul primului set, câștigat de sportiva din Cehia cu scorul de 6-4.

„Cred că a fost o decizie înțeleaptă”

Confruntarea a contat pentru sferturile de finală și Halep a ratat astfel ocazia de a lupta pentru o nouă finală la Rogers Cup. Câștigătoarea turneului de la Wimbldeon a avut probleme la tendon, dar accidentarea nu este atât de gravă.

„Am aceste dureri din primul meci, suprafața este destul de dură. Am venit după o pauză, am avut dureri mari astăzi, de aia am decis să mă retrag. Cred că fost o decizie ințeleaptă, nu avea rost să forțez, un set a fost bun ca sa văd că simt bine jocul”, a explicat Simona decizia de-a se retrage de la Toronto.

Ea și-a cerut scuze suporterilor care ar fi vrut s-o vadă luptând pentru un nou trofeu. „Îmi pare rău că nu am putut termina meciul în această seară, dar vreau să le mulţumesc incredibililor fani din Toronto pentru că au venit – v-am auzit! Vă mulţumesc pentru o săptămână fantastică, Rogers Cup”.

Dă peste Alexandrova sau Navarro

La Cincinnati, sportiva din Constanța va avea liber primul set și va intra în competiție în cel de-al doilea. Aici se va afla față în față cu învingătoarea partidei dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova (locul 48 WTA) și spaniola Carla Suarez Navarro (26 WTA).

A doua favorită la câștigarea trofeului

„Se pare că voi juca miercuri la Cincinnati. Am timp suficient să mă recuperez, dar aștept să văd ce spun doctorii. Nu pot da încă un verdict”, a fost anunțul făcut de Halep. Bookmarerii o văd pe româncă având șansa a doua la câștigarea trofeului de la Cincinnati și-i acordă o cotă de 10.00 / 1, atât cât are și japoneza Naomi Osaka. Mare favorită este Serena Williams, cea care a primit cota 6.00 / 1.

Clasamentul favoritelor arată astfel: Ashleigh Barty (12.00), Karolina Pliskova (17.00), Angelique Kerber (18.00, Bianca Andreescu (18.00), Petra Kvitova (20.00), Elina Svitolina (22.00), Sloane Stephens (25.00).

