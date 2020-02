Duminică, Simona Halep a scirs pe contul său de Twitter: „Sunt bucuroasă să vă anunț că am donat o sumă totală de 20.000 de dolari victimelor incendiilor de vegetație din Australia. Mă voi comporta frumos de acum încolo, Darren Cahill, îți promit!”

Halep a promis, la începutul anului, că va dona câte 200 de dolari de fiecare dată când îl va enerva pe Darren Cahill la Australian Open. Deși a fost întrebată de câte ori l-a enervat pe antrenorul său, Halep a răspuns în mod diplomat: ”Am donat mai mult decât am vorbit cu Darren și de câte amenzi am luat, cu ghilimelele de rigoare, dar nu o să spun suma”.

Halep, care va urca pe locul 2 WTA începând de luni, s-a oprit în semifinale la Australian Open, joi, după ce a pierdut contra ibericei Garbine Muguruza, scor 6-7, 5-7.

