Simona Halep a plecat spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup. Constănțeanca a fost condusă la aeroport de Toni Iuruc, noul ei iubit.

A cerut discreție în privința relației

Întrebată despre relația pe care o are cu omul de afaceri, campioana de la Wimbledon a declarat că-și dorește să aibă parte de intimitate și discreție din partea presei. „Dumneavoastră aveți o relație? Foarte bine, să fiți sănătoși și casă de piatră (n.r. râde)! E un lucru normal la vârsta aceasta și consider că ar trebui mai multă discreție din partea presei, să am și eu intimitatea mea. Cum toată lumea are parte de o relație, așa am și eu”, a spus Halep. Rogers Cup se va desfășura la Toronto, în perioada 5 – 11 august. Înaintea turneului, specialiștii de la livetennis.com au făcut câteva predicții bazate pe o analiză și au ajuns la concluzia că Halep se va califica în semifinale, acolo unde va fi eliminată.

„Și-a revenit complet, din punct de vedere fizic și mental”

„Simona Halep va avea un start complicat, urmând a juca în turul doi, cel mai probabil, contra Kristinei Mladenovic, care arată semne tot mai evidente de r e v e n i r e . Şi-a revenit c o m p l e t , din punct de vedere fizic şi mental, învingătoarea de la Wimbledon, după victoria en fanfare din finala cu Serena?

Ea are un record fantastic la Rogers Cup, unde a făcut trei finale în ultimii patru ani. Cel mai dificil adversar de pe sfertul ei va fi sportiva care învinge în duelul Madison Keys / Donna Vekic.

Aceasta din urmă e într-o formă excelentă, după semifinala de la San Jose, în timp ce Keys joacă mereu excelent în turneele din America de Nord. Chiar şi aşa, Halep ar trebui să ajungă fără emoţii în semifinale, părând extrem de relaxată după succesul de la Wimbledon”, au notat ziariștii de la sursa citată.

După turneul de la Toronto, Simona Halep va lua startul și la Cincinnati (12 – 18 august), apoi se va pregăti de ultimul mare turneu de Mare Șlem a anului, US Open, în perioada 26 august – 7 septembrie.

Te-ar putea interesa și: