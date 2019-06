Haideți să salvăm bisericile din lemn ale României! Pictura lăcașului de cult din satul Urși este inestimabilă

Biserica de lemn (sec XVIII) din satul Urși, comuna Popești, județul Vâlcea, mai are nevoie de 12.000 de euro, aceasta fiind ultima sumă necesară pentru finalizarea integrală a acțiunii de restaurare a frescei, remontarea mobilierului interior și redarea monumentului către comunitate





„ (…) ne propunem ceva (…) care cere o energie foarte mare, anume să le prelungim[bisericilor] viaţa pentru o perioadă de timp pînă cînd această fază de conştientizare ajunge la un nivel suficient de adînc ca banii să vină pentru restaurare. Avem o etapă incipientă, intervenţia de urgenţă, fără de care bisericile ar dispărea. (…) La biserica de la Urşi, unde este efortul cel mai mare, care are picturi şi la exterior şi la interior, intervenţia este una amplă de restaurare." Şerban Sturdza, declarație cu ocazia conferinței „Bisericile de lemn din sudul Transilvaniei și nordul Olteniei listate între cele mai periclitate 7 situri ale patrimoniului din Europa în 2014" susținută de către Ordinul Arhitecților din România și Fundaţia Pro Patrimonio, 9 mai 2014, Casa Ion Mincu din București Sursa: Observatorul urban, 12 mai 2014, Florin Bălteanu, „Bisericile de lemn din sudul Transilvaniei și nordul Olteniei, între cele mai periclitate monumente din Europa".

Salvarea frescei bisericii de lemn de la Urşi este ultimul element din procesul integral de restaurare care a durat 10 ani şi care a însemnat o practică de învăţare pentru toţi voluntarii şi specialiştii implicaţi, precum şi un exerciţiu de acceptare a unui obiect de patrimoniu uitat de comunitatea din jurul său. Pornim, aşadar, această campanie de strângere de fonduri dedicate frescei cu intenţia clară de a încheia această călătorie cu mare putere de exemplu şi de a reda monumentul către comunitatea locală.

Vă invităm să citim împreună acest jurnal de inovare în activitatea de restaurare, care va prezenta, pe parcursul câtorva săptămâni, etapele prin care oamenii care au descoperit-o, instituţiile care au preluat-o, echipele care au intervenit şi oamenii locului care au sprijinit prin munca şi efortul lor au creat un puzzle potrivit de acţiuni în sprijinul bisericii de lemn. Biserica de lemn din satul Urși (comuna Popești, jud. Vâlcea, sec. XVIII) face parte din proiectul „60 de biserici de lemn", desfăşurat de Fundaţia Pro Patrimonio. Proiectul a fost inițiat în 2009 de arh. Șerban Sturdza și s-a desfășurat cu ajutorul a peste 100 de tineri cu profesii diferite (arhitecți, artiști restauratori, ingineri, sociologi etc), majoritatea voluntari, prin acțiuni specifice și punctuale de intervenție, documentare şi promovare a bisericilor monitorizate. Biserica de lemn din Urși mai are nevoie de 12.000 de euro, aceasta fiind ultima sumă necesară pentru finalizarea integrală a acțiunii de restaurare a frescei, remontarea mobilierului interior și redarea monumentului către comunitate.

Sub sloganul Give so history can live, începem o campanie internaţională de strângere a acestor fonduri atât pe platforma de crowdfunding Dartagnans.fr, cât şi pe website-ul Fundaţiei Pro Patrimonio.

