Hackerii ruși au dezvăluit datele personale a mii de agenți secreți ucraineni, reușind să alcătuiască o bază de informații secrete grație vulnerabilităților din sistemul de apărare a rețelelor Direcției Principale a GUR de pe Insula Rîbalski, din Kiev.

Printre agenții ucraieni desconspirați se numără reprezentanți ai celulelor de spionaj din ambasadele Indiei, Rusiei, Italiei, Turciei, Iranului, Austriei, Vietnamului și Africii de Sud, potrivit site-ul Vești din Rusia.

Lista cuprinde datele coordonatorilor serviciului de spionaj din Polonia, Bulgaria, Ungaria și Slovacia, ai instructorilor de operațiuni de diversiune și ai reprezentanților unităților speciale de spionaj.

Grupul de hackeri ruși a menționat:

„Echipa RaHDlt transmite un călduros salut Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei și publică numele primelor 1000 de persoane care fac parte din această structură, precum și din cele direct subordonate ei.

Considerăm că serviciul de informații al armatei este direct implicat în dezvoltarea naționalismului, iar sabotorii lor sunt o amenințare pentru țara noastră.

Datele au fost obținute datorită mâinilor nepricepute ale administratorilor rețelelor de pe Insula Rîbalskaia, acolo unde își are sediul GUR.

Pe baza statelor de plată obținute de la unitățile militare, printr-o analiză de big data, am ajuns -după care am verificat și confirmat- la cei care corespund modelului de comportament digital identificat și am scos la iveală un pic în contribuțiile pentru pensii”.

Hackerii ruși amenință cu dezvăluirea de noi date

„În zilele următoare îi vom dezvălui în detaliu pe cei care lucrează sub acoperire în ambasade, precum și în încrengătura rețelelor de spionaj în diferite țări din întreaga lume”, au menționat hackerii.

Anterior, un membru al grupului RaHDlt a declarat că, în urma desfășurării, în martie, a unui atac cibernetic de către hackeri au fost sparte peste 700 de site-uri ale organelor de stat ucrainene.