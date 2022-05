Hackerii pro-ruși de la Killnet lansează noi amenințări. România, printre țintele vizate. Ce poți pierde din cauza atacurilor

Gruparea de hackeri ruși Killnet a anunțat un nou atac cibernetic, la scară largă, ce vizează mai multe state care se opun războiului lui Vladimir Putin din Ucraina. Printre țările vizate de atacurile infractorilor informatici se numără și România.

Celelalte țări care sunt amenințate sunt SUA, Germania, Regatul Unit, Italia, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia și Ucraina. Hackerii Killnet, care au legături cu regimul lui Vladimir Putin au afirmat că au perturbat infrastructura poliției naționale italiene. Ei spun că s-a întâmplat după ce autoritățile din Italia le-a dejucat tentativele de hacking pentru concursul Eurovision.

Killnet a declarat „război” celor zece țări, dar și „poliției înșelătoare din Italia”. Infractorii cibernetici susțin că sunt responsabili pentru indisponibilitatea site-ului web al departamentului cibernetic al poliției italiene.

Informația a fost prezentată pe contul de Twitter al postului de televiziune ucrainean Nexta.

⚡️#Russian hackers Killnet announced the launch of a global cyber attack on the #US, #UK, #Germany, #Italy, #Latvia, #Romania, #Lithuania, #Estonia, #Poland and #Ukraine. pic.twitter.com/lu7YujqNJU

— NEXTA (@nexta_tv) May 16, 2022