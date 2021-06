Guvernul și-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) că în anii următori, până în 2025, să adopte un cadru legislativ prin care să reducă „stimulentele fiscale excesive”. Unul din sectoarele economice vizat direct de aceste reglementări este cel al construcțiilor. Astfel, guvernul s-a angajat să reducă beneficiile fiscale acordate firmelor de construcții și lucrătorilor din acest domeniu.

Aceste facilități fiscale pentru lucrătorii din domeniul construcțiilor au intrat în vigoare din anul 2018 când li s-au acordat mai multe scutiri de impozite. Datorită acestor scumpiri s-a ajuns în situația în care peste 300.000 de angajați nu au mai plătit impozit pe venit sau contribuția la sănătate.

Potrivit propunerilor incluse în PNRR, aceste facilități vor fi eliminate treptat până în anul 2025 de către Guvern.

Vestea a fost primită cu îngrijorare de reprezentanții industriei. În aceste condiții, patronatele susțin că dacă facilitățile fiscale vor fi eliminate se vor confrunta cu o lipsă de angajați. Aceștia își vor căuta de lucru în străinătate unde sunt mai bine plătiți.

„E o decizie delicată și trebuie discutat cine câștigă, din acordarea lor. Câștigă statul care poate să și realizeze aceste lucrări publice, câștigă firma pentru că poate să rămână să lucreze în condiții civilizate. Cel mai câștigat e angajatul. El este cel care beneficiază de aceste facilități. Dacă se vor ridica, aș veni cu niște cifre și aș porni cu răspunsul la întrebarea de ce pleacă oamenii din țară”, a declarat Adriana Iftimie, reprezentant al Federației Patronatelor Societăților din Construcții, la Digi 24.

Domeniul construcțiilor are nevoie de forță de muncă

Potrivit spuselor sale muncitorii nu vor accepta să lucreze pe bani mai puțini și se vor orienta spre locurile de muncă din străinătate, mult mai bine plătite. Cei dintâi vor pleca profesioniștii.

În primul rând pentru că vor un salariu mai bun, noi am determinat pe piață românească productivitatea medie pe muncitor în jur de 70.000 de euro pe an. Când vor afla că le scade salariul se vor gândi din nou la migrare sau la revenirea în piața neagră sau piața gri. Primii care vor pleca vor fi muncitorii profesioniști cu productivitate mare, spre ex de 100.000 de euro pe an. Dacă ne pleacă 50.000 de muncitori, vom avea o pierdere de 5 miliarde din PIB care se vor realiza în străinătate”, a mai precizat Adriana Iftimie.

Conform informațiilor publice, pe piața construcțiilor din România există un deficit de forță de muncă, comparativ cu cererea. Astfel, proiectele de investiții propuse a fi realizate în anii următori ar necesita o creștere a numărului de lucrători din domeniul construcțiilor, cu încă 350.000 de persoane.