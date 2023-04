Guvernul suspendă angajările la stat. Nicolae Ciucă cere miniștrilor mai multă eficiență în cheltuirea banilor publici

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că o blocare a angajărilor în sistemul public va fi decisă în urma unei analize cu privire la necesarul de personal, aflată în lucru la Guvern. El a precizat că o decizie în acest sens va fi discutată în coaliție și asumată de Executiv.

„Dacă în urma analizei de acum, pe care o vom face la Guvern, vom ajunge la concluzia că este necesară o astfel de măsură, o discutăm în coaliţie şi o asumăm şi la nivel guvernamental”, a decalarat Nicolae Ciucă.

Pe de altă parte, premierul a precizat că angajările care s-au făcut în urmă cu un an, în sistemul public, au fost justificate.

„Toate acestea s-au întâmplat prin angajările care s-au făcut la nivelul Ministerului Educaţiei. Am discutat despre programul Creşe şi Grădiniţe şi a fost nevoie să încadrăm cu personal. La nivelul Ministerului Afaceriloir Interne, peste 5.000 de angajaţi (..) discutăm de Ministerul Fondurilor Europene, pentru că a trebuit să ne mărim aparatul administrativ, să fim în măsură să gestionăm fondurile alocate României. Și s-a dovedit că a fost o măsură bună pentru că am reuşit să absorbim 11,3 miliarde de euro şi desigur la celelalte ministere, doar că cifrele au fost mici”, a explicat Nicolae Ciucă.

El a mai spus că și anul trecut la nivel guvernamental au fost suspendate angajările în sistemul de stat, însă, în funcție de nevoi, li s-a permis instituțiilor să facă excepții, în baza unor memorandumuri.

„Totodată, a fost o măsură prin care am stopat angajările la nivelul fiecărei instituţii, lăsând totuşi posibilitatea ca în funcţie de nevoi, prin memorandum, pentru că aşa s-au angajat acele funcţii, să crească angajările în anumite ministere”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Guvernul trebuie să caute soluții

În acest context, prim-ministrul Ciucă a anunțat că a cerut fiecărui ministru să prezinte o situație cu posibilele reduceri de cheltuieli. Aceștia vor avea termen până miercuri să-i prezinte informațiile pe care le-a solicitat. De asemenea, a mai afirmat că va cere instituțiilor de colectare a taxelor și impozitelor, în speță ANAF, să realizeze o colectare la nivelul estimărilor planificate.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că este responsabilitatea guvernului să caute soluții pentru a eficientiza cheltuielile publice cu condiția să nu se atingă de investiții și de salarii.

„Fiecare dintre aceste opţiuni sunt discutate atunci când vine vorba de chibzuirea bugetului de stat şi desigur că fiecare dintre ele poate să constituire o analiză dar am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii. Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproxivativ 49 de miliarde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliardde, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă arată spre ANAF

Nicolae Ciucă a mai menționat că în situația dificilă economic, cu care se confruntă România, este specifică întregului continent și își are cauza în războiul din Ucraina, dar și în crizele post-pandemie. El a recomandat instituțiilor statului să dea dovadă de mai multă eficiență în colectarea veniturilor la bugetul de stat.

„Totodată, din toate aceste variante, s-a ales doar varianta care poate să îi înspăimânte pe oameni. Există varianta în care noi, ca guvern, trebuie să ne manifestăm cât se poate de profesionist şi responsabil, să rezolvăm problema colectării taxelor. Sunt soluţii şi toate aceste soluţii trebuie derulate prin instituţiile statului şi le cer instituţiilor statului să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este ea planificată. Le-am cerut, în scris, pentru că am spus şi o repet, îmi asum orice decizie pe care o iau şi aici este vorba de responsabilitate.

Este responsabilitatea noastră faţă de români, nu putem să venim acum şi să îi înspăimântăm că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului şi le-am cerut ca până miercuri să vină să îmi prezinte o situaţie de principiu cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile. Este absolut normal, sunt o serie întreagă de linii de buget care pot fi gestionate astfel încât să scădem cheltuielile”, a subliniat premierul Nicolae Ciucă.