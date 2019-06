Încă o victorie a progresiștilor! Guvernul Statelor Unite a recunoscut Templul Satanic drept religie!

Mulți dintre românii care își doresc „o țară ca afară” nu par să ia în considerare faptul că o preluarea tale quale a valorilor așa-zis europene nu înseamnă neapărat progres, civilizație și bunăstare. România e, de altfel, un caz de manual în acest sens.





Deși am îndeplinit, cu chiu cu vai, toate rigorile impuse de Occident în materie de liberalizări de prețuri, libertate a comerțului, protecția minorităților etnice și sexuale sau lichidarea monopolului de stat în domenii cheie, bunăstarea se lasă așteptată.

Nu se va schimba nimic nici după ce vom ceda (pare deja inevitabil) în ceea ce privește educația sexuală de tip LGBT în școli, „căsătoriile” între persoane de același sex și repectarea libertății religioase până la a recunoaște dreptul adoratorilor lui Satan la propriile temple și ritualuri. N-am să insist asupra căii europene pe care România o are înainte, am scris de nenumărate ori despre acest subiect. Am să risc, însă, să vorbesc despre ce ne va aștepta la capătul drumului, cel puțin în materie de libertate religioasă. Nu e vorba de vreo profeție, ci de lucruri care sunt la ordinea zilei în Vest.

În Statele Unite, de pildă, după zeci de ani de politici progresiste și inginerii sociale, Guvernul a ajuns până acolo încât a „recunoscut” Templul Satanic drept religie! Termenul „recunoaștere” nu este, de altfel, cel mai fericit. În SUA nu e nevoie de nicio aprobare să faci prozelitism religios (chiar dacă e vorba de secte care transformă femeile în sclave sexuale, cum s-a întâmplat în celebrul caz al cultului Nxivm), autoritățile intervin numai dacă există încălcări flagrante ale legii- violuri, lipsiri de libertate sau acte de pedofilie.

Ca urmare, „recunoașterea” calității de religie pentru sataniști a însemnat practic o adresă de la Internal Revenue Service (agenția care se ocupă de colectarea taxelor) în care sataniștii erau anunțați că sunt scutiți de la plata impozitelor, ca orice altă biserică. Oricum, Templul lui Satan activează la vedere de zeci de ani în Statele Unite, iar comunitatea lor nu încetează să crească. Sunt, se pare, 100 000 de sataniști în Statele Unite.

În sediul din Massachusetts, purtătorul de cuvânt Lucien Greaves le-a explicat reporterilor: „Noi nu susținem nicio credință supranaturală. Suntem o religie nonteistă. Nu dăm explicații supranaturale și nici nu le acceptăm ca fiind legitime”. În templu există, o statuie uriașă din bronz a lui Baphomet, dar Graves spune că membrii Templului văd în Satan doar figura mitologică și literară, un simbol al revoltei împotriva tiraniei și nu i se închină în niciun fel. Site-urile așa-zis conspiraționiste vorbesc, însă, despre cu totul altceva- mii de copii abuzați sexual sau torturați. Sunt și voci care depun mărturie despre sacrificii animale sau chiar umane. Iată ce notează Wikipedia despre aceste acuzații. Centrul Național privind Abuzul și Neglijarea Copilului a efectuat un studiu condus de psihologul Gail Goodman de la Universitatea din California.

Studiul a constatat că printre (mare atenție) cele 12 000 de acuzații de abuz ritual satanic nu a existat nicio dovadă a „unei bine organizate culturi satanice intergeneraționale care să fi molestat și torturat sexual copii „deși au existat” dovezi convingătoare despre făptuitori singuri sau despre cupluri care spun că sunt implicate în cultul lui Satan sau care folosesc această apartenență pentru a-și intimida victimele.” Mie mi se pare șocant.

