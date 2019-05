Guvernul PSD-ALDE dinamitează relația cu SUA? O companie chinezească acuzată de spionaj va construi reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă!

Președintele Comisiei economice a Senatului – liberalul Florin Cîțu – susține că Guvernul PSD-ALDE a trecut la acțiuni menite să rupă relația cu SUA, în condițiile în care Nuclearelectrica a semnat cu chinezii Acordul Investitorilor pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă.





Compania chineză beneficiară a contractului a fost acuzată de… spionaj.

Vă prezentăm acuzațiile lui Florin Cîțu.

”Dragnea nu se mai ascunde si rupe relatia cu SUA.

Astazi, cand la Sibiu vin liderii UE si cu o zi inainte de summit, guvernul Dragnea semneaza inca un acord care pune pe butuci relatia cu partenerii strategici americani.

Romania, cea mai saraca tara din UE, a sfidat SUA si UE si a bagat 300 de milioane euro in banci controlate de Moscova si Beijing. Nu a fost de ajuns. Guvernul Dragnea mai da o lovitura dura relatiei cu SUA.

Nuclearelectrica a semnat cu chinezii Acordul Investitorilor pentru construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă!

Acordul este sustinut de doua declaratii bizare ale ministrului energiei, Anton Anton.

Prima declaratie, <Noi suntem pe o pantă descendentă a producției de energie și pe o pantă ascendentă a consumului. Atunci trebuie să găsim modalități să atragem investitorii…>.

Romania este pe panta descendenta a productiei de energie? Parca guvernul se lauda cu alte cifre.

Dar nu aceasta este declaratia DEVASTATOARE.

Aceasta este. Intrebat de ce semneaza un acord cu o companie chineza de stat, General Nuclear Power Co. (CGN), care este ACUZATA de SUA de spionaj international. ministrul Anton Anton a raspuns: <Toți au fost acuzați de tot felul de lucruri. Eu nu am această problemă>.

Anton Anton, noi, romanii, avem problema mare cu acest lucru. Noi nu vrem sa aruncam la gunoi relatia cu SUA. Nu vrem ca Rusia si China sa spioneze NATO si UE cu ajutorul Romaniei. Nu vrem ca Rusia sa evite sanctiunile economice cu ajutorul Romaniei.

Romanii vor in UE si in NATO nu sub cizma Moscovei.

Lucrurile nu vor ramane asa!

Guvernarea liberala va stopa si aceste infractiuni, pe langa multe altele:

- apartenenta Romaniei la bancile rusesti si chinezesti de stat

- acordul semnat de Dragnea pentru constructia reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă cu o companie chineza ACUZATA de spionaj

- iertarea datoriei companiei KazMunayGas, care acum ajunge tot la chinezi

Cine a vandut Romania rusilor si chinezilor va raspunde!

Ce primeste Dragnea la schimb de la rusi si chinezi?”, întreabă Florin Cîțu.

