Economie Guvernul pregătește o nouă majorare salarială. Ce bugetari vor primi mai mulți bani







În pofida deficitului bugetar record, Guvernul intenționează să implementeze o nouă creștere salarială pentru diverse categorii de bugetari. Conform unui proiect de ordonanță de urgență, publicat marți pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) pentru dezbatere publică, impactul financiar al acestei măsuri va fi de 1,127 miliarde lei.

Salariile vor crește cu 10%, raportat la nivelul din decembrie 2023, și această majorare va fi implementată în două etape: prima tranșă în iunie și a doua în septembrie 2024.

Ce bugetari vor primi o mărire salarială din vară

Majorarea salarială va afecta mai multe categorii de funcționari publici, inclusiv cei din sectorul Culturii, Diplomației, personalul din Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale.

De asemenea, sunt vizați acei bugetari din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate sub coordonarea Guvernului, ministerelor, altor organe centrale și locale, sub autoritatea prim-ministrului și sub controlul Parlamentului.

În plus, vor beneficia de creștere și funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarilor din unitățile administrativ-teritoriale cu până la 20.000 de locuitori.

De asemenea, se stipulează că acei bugetari ai agențiilor județene pentru protecția mediului și ai Agenției pentru Protecția Mediului a Municipiului București vor primi salarii echivalente cu cele ale funcționarilor publici de stat din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

„Se va reglementa posibilitatea angajatorilor de a putea deconta lucrătorilor care folosesc în mod obişnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durată semnificativă a timpului normal de lucru achiziţia de dispozitive de corecţie speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană.

Se va înfiinţa Comisia Centrală pentru Drepturi Salariale instituită prin ordin comun al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, ministrului Finanţelor şi ministrului Justiţiei, pentru soluţionarea unor aspecte de natură tehnică în vederea corectei aplicări a situaţiilor semnalate şi pentru dezlegarea unor chestiuni privind drepturile de natură salarială”, se arată în document.

De unde are Guvernul bani

Finanțarea creșterii cheltuielilor bugetare va fi asigurată prin reorganizarea instituțiilor, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a contribuțiilor la BASS și impozitul pe venit, îmbunătățirea colectării veniturilor și reducerea cheltuielilor pentru bunuri și servicii.

Majorările salariale pentru acești bugetari au fost justificate prin creșterea salariului și pentru personalul din sistemul național de învățământ, cum ar fi personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.

De altfel, s-a stabilit nivelul de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea și autoritatea MMSS la nivelul salarizării personalului din cadrul instituțiilor în subordinea cărora acestea funcționează.

Printre aceste instituții se numără Casa Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Salariile bugetarilor din administrația publică centrală, mult mai mari

De asemenea, s-a luat în considerare aceeași măsură și pentru următoarele instituții: Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Ministerul Culturii și direcțiile pentru cultură județene și a municipiului București, Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură și structurile subordonate, Institutul Național de Statistică și structurile subordonate.

În ceea ce privește instituțiile prefectului, pentru bugetari și personalul contractual, cu excepția serviciului public comunitar pentru regimul permiselor de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pașapoarte și a funcțiilor de demnitate publică, drepturile salariale au fost stabilite la nivelul celor prevăzute pentru Secretariatul General al Guvernului.

Ca regulă, s-a ținut cont de faptul că acestea nu vor putea depăși salariile din structurile supraordonate.

Conform comunicatului transmis, se observă încă existența diferențelor salariale între acei bugetari din administrația publică centrală și unele structuri subordonate acestora din teritoriu, având în vedere complexitatea muncii, exemplificată prin agențiile județene pentru protecția mediului și Agenția pentru Protecția Mediului Municipiul București, potrivit Agerpres.