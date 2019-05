Guvernul Cioloș, acuzat de sabotaj național. Motivul unui scandal cu efecte dezastruoase pentru România

Guvernul Cioloș a fost atacat pe tema nerealizărilor în domeniul Transporturilor. Ministrul Răzvan Cuc susține că în perioada mandatului guvernului tehnocrat nu s-a făcut nimic în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii. Actualul ministru al Transporturilor a acuzat executivul condus de Dacian Cioloș de „sabotaj național”, din cauza faptului că timp de 6 luni nu au semnat nimic la Compania de Autostrăzi.





„La Transporturi, pe perioada mandatului guvernului tehnocrat nu s-a făcut nimic. Toate lucrurile au fost lăsate de izbeliște. Noi când am venit, a trebuit să ne asigurăm de câteva lucruri. În condițiile în care 6 luni de zile nu semnezi nimic la Compania de Autostrăzi, ăsta e sabotaj național, în primul rând că bagi în colaps toate firmele care lucrează, inclusiv pe alea românești. Mie nu mi-a venit să cred. Noi, în Minister, nu aveam niciun proiect nou pornit. Noi am avut un program de guvernare foarte bine pus la punct la Transporturi”, a declarat Răzvan Cuc, la Antena 3.

Tot în aceeași emisiune, Răzvan Cuc a afirmat că este mulțumit de felul în care funcționează ruta CFR pe traseul București-Constanța, pe baza unei călătorii personale cu directorul CFR.

„Am decis, așa cum era normal, să văd cum călătoresc românii spre litoral și m-am decis, împreună cu directorul de la CFR Călători, să ne urcăm în tren, să vedem cum decurge călătoria. Am fost plăcut impresionat. A decurs bine, am plecat și am ajuns la timp. Nu am avut ce să reproșez. Deși lucrurile au decurs bine, unii sunt nemulțumiți că decurg bine. Am ales ruta pe care românii merg cel mai mult. De aceea am vrut să văd cum se desfășoară călătoria. În perioada următoare o să merg și pe alte rute”, a mai spus ministrul Transporturilor.

El a mai menționat că lucrările de reabilitare a Gării de Nord vor începe în următoarele săptămâni, fiind bani necesari în buget pentru demararea proiectului.

