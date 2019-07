Astfel, Vasile Ciurchea l-ar înlocui pe Răzvan Vulcănescu la şefia instituţiei, informează Agerpres. Ciurchea a mai ocupat în trecut funcţia de preşedinte al CNAS.

Anterior, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că îl va demite pe președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, dacă acesta nu își va da demisia, în contextul blocajului sistemului informatic al CNAS.

„Astăzi am trimis corpul de control al primului ministru la Casa Asigurărilor de Sănătate. După cum știți am cerut demisia domnului Vulcănescu. Mâine dacă nu își va prezenta demisia îl demit și am cerut o propunere ministrului Sănătății. Mâine vom cere o nouă nominalizare”, a anunțat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat, pe 10 iulie, că platforma informatică a asigurărilor de sănătate este indisponibilă, astfel că toate serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line.

La rândul lui, purtătorul de cuvânt al CNAS, Daniel Osmanovici, a demisionat din funcție la în urma declaraţiilor potrivit cărora „oamenii mor şi cu un sistem, şi fără un sistem”.

