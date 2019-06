Cozmin Gușă demască oamenii statului paralel de la vârful PSD. Cine sunt aceștia?

Cozmin Gușă, consultant politic a declarat, într-o intervenție telefonică la un post de televiziune, că Viorica Dăncilă este un om asistat de servicii, care a avut puterea de a-l ataca chiar și pe cel care, practic, a inventat-o, Liviu Dragnea.





Totodată, Guță l-a nominalizat și pe Marian Oprișan drept un pesedist care va urma agenda statului paralel.

„Este un plan subteran al serviciilor, prin care Viorica Dăncilă va deveni lider al PSD și, totodată candidat al partidului la alegerile prezidențiale. Evenimentul de astăzi, pentru mine, este mult mai important decât ce s-a întâmplat la europarlamentare. Acolo eram lămurit, știam jocurile subterane, știam ce se întâmplă, știam cum predă Dragnea partidul, n-aveam nicio speanță că în ziua de după alegeri n-o să pățească nimic. El nu s-a uitat la exemplele altor oameni care au luptat cu statul paralel și care au stat la masă cu statul paralel, și care a doua zi au fost arestați de acasă. Dragnea, mult mai puțin pregătit decât cei pe care îi evoc, a crezut că e mai deștept. E, nu m-a mirat ce s-a întâmplat la europarlamentare, dar astăzi ce s-a întâmplat la PSD ne arată că proiectul este amplu și total.

Miercuri m-am întâlnit cu un important lider PSD. El m-a rugat să ne întâlnim să înțeleagă de la mine, ca fost secretar general al PSD și ca om de stânga, ce s-ar putea face pentru partid. Și am discutat mult. Printre altele, i-am spus că dacă partidul trece peste Cex-ul din iunie sunt tari. El mi-a spus că este în regulă, însă l-am atenționat că în PSD sunt cel puțin doi oameni, care sunt foarte bine pregătiți și foarte influenți, care vor urma agenda statului paralel, într-un mod mai direct, nici măcar mai discret, așa cum o făcea Dragnea. Iar aici i-am nominalizat pe Viorica Dăncilă și Marian Oprișan. Omul a făcut ochii mari, i-am explicat argumentele mele, parcursul din ultimile două luni al Vioricăi Dăncilă și cine și cum îl asistă pe Oprișan în aceste demersuri și care pot fi consecințele.

Sigur, și eu am crezut că oamenii și-au luat măsuri de reconstrucție a partidului, inclusiv au luat în calcul ieșirea de la guvernare, numai că astăzi s-a cetificat că planu-i altul. Planul este așa - iar ăsta este și motivul pentru care PSD și-a programat congresul așa de repede - ca moțiunea să se facă pe fugă, să nu treacă, să nu fie votată, cum ar veni, corespunzător, până înainte de congres, Viorica Vasilica să rămână prim-ministru, iar în baza acestei autorități de premier, Vasilica să devină pe 29 iunie atât președinte de partid, cât și candidat la alegerile prezidențiale. Toată graba pe care o vedeți și negocierile astea care nu există și faptul că nimeni din Opoziție nu se implică serios, certifică treaba asta. Eu îi cunosc lipsa de anvergură politică a Vasilicăi încă de când eram în PSD. I-am descoperit în plus, ceea ce nu știam, această nesimțire metalică de om asistat de oamenii din serviciile secrete, care n-a ezitat nicio secundă să îl distrugă, declarativ, pe creatorul ei, Liviu Dragnea. În momentul acela mi-am dat seama că orice e posibili și l-am avertizat pe acel important lider PSD că li se va întâmpla asta.

Acum ei trec prin cea de-a doua etapă de distrugere a partidului, pentru că prima a fost girată de Liviu Dragnea, asistat total de către generalul Coldea, și când a preluat partidul și după ce l-a preluat. Un Dragnea care făcea pe smardoiul prin partid, dar de fapt era total dependent. Un Liviu care din punctul de vedere al serviciilor este maurul care și-a făcut datoria distrugând pe jumătate PSD, dacă nu chiar mai mult, și care poate să moară. Și a murit, pentru că e acolo unde e!

A doua etapă apare cu această Viorica Vasilica, care a început în urmă cu două luni, când am rămas perplex că Dragnea nu o admonestează, pentru că e creația lui! Însă, el știa că Viorica Vasilica este apărată și nu mai are ce să-i facă. Aici merită amintit un alt episod de-al Vioricăi Vasilica, cu consiliera sa, despre care am întrebat de ce o dă afară. Mi s-a povestit că cele două erau la o întâlnire oficială, iar consiliera s-a dus la baie, iar pe telefonul consilierei Viorica s-a uitat și a văzut că sunt niște mesaje de la o domnișoară foarte apropiată de Dragnea, în care aceasta întreba:Vaca aia se mai ia de Liviu? Iar consliera răspundea – Las-o dracului de vacă că n-are atâta curaj! Aceste mesaje mi-au fost confirmate de două persoane din PSD. Iar de aici s-a produs ruptura cu acea consilieră, pentru că așa era tratată Viorica Vasilica de la nivel de vârf, iar ăsta a fost un lucru care într-adevăr a întărâtat-o!

