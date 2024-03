Gruparea jihadistă Statul Islamic (SI) a declarat sâmbătă că patru dintre luptătorii săi au comis atacul lansat vineri seara asupra unei săli de concerte de la periferia Moscovei, atac soldat, potrivit unui nou bilanţ, cu cel puţin 130 de morţi.

Gruparea jihadistă Statul Islamic revine cu noi explicații despre atacul de la Moscova. În comunicat spun că atacul din Rusia a fost comis de patru luptători ai SI.

„Atacul a fost comis de patru luptători ai SI înarmaţi cu mitraliere, un pistol, cuţite şi bombe incendiare”, a susţinut SI pe unul dintre conturile sale Telegram.

SI a mai adăugat că atacul a survenit „în contextul războiului furibând” dintre grupare şi „ţările care luptă împotriva Islamului”.

⚡️ The ISIS-affiliated channels have published a photo allegedly showing the attackers at Crocus City Hall

The color and cut of the clothes of the men in the photo resemble the attire of the suspected organizers of the attack.

The New York Times previously reported that… pic.twitter.com/dtEnks0ORY

— NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2024