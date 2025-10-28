HAI România! Gruia Stoica, Grup Grampet, la Gala Capital „Trenul LEON este o demonstrație de forță”







Cel mai mare operator feroviar privat și integrator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est, Grampet, se menține și în acest an pe o traiectorie ascendentă, cu o majorare de 5% a cifrei de afaceri, la aproximativ 440 milioane euro, în timp ce profitul net estimat este de 10 milioane euro.

Grupul a investit în 2025 circa 50 milioane euro în modernizare, digitalizare și extinderea capacității operaționale, iar pentru 2026 a planificat un buget record, de 100-110 milioane euro. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru realizări remarcabile în industria feroviară Românească – Lansarea Trenului LEON” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.