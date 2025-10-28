HAI România!

Gruia Stoica, Grup Grampet, la Gala Capital „Trenul LEON este o demonstrație de forță”

Cel mai mare operator feroviar privat și integrator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est, Grampet, se menține și în acest an pe o traiectorie ascendentă, cu o majorare de 5% a cifrei de afaceri, la aproximativ 440 milioane euro, în timp ce profitul net estimat este de 10 milioane euro.

Grupul a investit în 2025 circa 50 milioane euro în modernizare, digitalizare și extinderea capacității operaționale, iar pentru 2026 a planificat un buget record, de 100-110 milioane euro. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru realizări remarcabile în industria feroviară Românească – Lansarea Trenului LEON” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre