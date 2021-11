Grigore Leșe, gelos pe succesul post-mortem a lui Petrică Mîțu Stoian? Mărturisirile artistului au surprins pe toată lumea

Celebrul interpret Grigore Leșe a făcut o serie de mărturisiri care au luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta consideră că s-a creat o prea mare vâlvă în jurul morții lui Petrică Mîțu Stoian și nu era cazul. Interpretul de muică populară susține că și el a urmat un tratament care i-a făcut rău pentru sănătate, ba chiar a fost la un pas de moarte, exact ca regretatul artist, însă nu a mediatizat acest lucru.

După moartea lui Petrică Mîțu Stoian, Grigore Leșe a decis să își facă și el publică povestea de viață. În cadrul unei emisiuni tv, acesta a mărturisit că a trecut printr-o experiență asemănătoare cu cea care i-a adus sfârșitul regretatului său coleg. A mers să facă un tratament, însă acesta i-a făcut mai mult rău decât bine.

Mărturisirile au fost făcute în cadrul emisiunii România 9, de la TVR, realizată de Ionuț Cristache. Grigore Leșe a declarat că și el a avut probleme grave de sănătate după ce a urmat un tratament nepotrivit, ba chiar a fost la un pas de moarte. Despre acest subiect, artistul a vorbit și pe pagina sa personală de Facebook. Leșe susține că și despre el au fost lansate multe zvonuri în presă cum că ar fi fost infectat cu COVID-19, însă nu a trecut printr-o astfel de experiență.

“Moartea vine o singură dată. Fricile în fiecare zi. (…) Eu nu mă las. Da, am fost la un tratament și poate nu îmi era mie potrivit. A fost un tratament la băi. Eu am mers să mă odihnesc.

Am avut șase concerte pe zi. Am ajuns la Târgu Lăpuș la mama și am mers și eu. Am întâlnit un medic senzațional, Ferenc Ionuț, om senzațional.

Am făcut un tratament și o intervenție. Dar asta nu înseamnă că trebuie să facem o poveste mediatică. Sunt foarte bine, sănătos și Dumnezeu să mă țină să pot hori.

Au scos vorbe despre mine că am avut Covid-19: n-am avut! “, a declarat la TVR îndrăgitul interpret de muzică populară.

Grigore Leșe vorbește despre mediatizarea în acces a morții lui Petrică Mîțu Stoian

Declarațiile făcute de interpretul de muzică populară fac referire la moartea lui Mîțu Stoian, subiect extrem de dezbătut în presă, dar și pe rețelele de socializare. Regretatul artist s-a stins din viață pe 6 noiembrie, la 61 de ani, după ce a urmat un tratament postCOVID-19. Conform expertizei medico-legale, Petrică Mîțu Stoian a suferit o ruptură la nivelul alveolei pulmonare.

Grigore Leșe susține că, deși a trecut și el printr-o astfel de experiență, nu a mediatizat totul. Interpretul de muzică populară susține că nici în cazul morții colegului său nu ar fi trebuit să se facă atâta vâlvă. El consideră că acest eveniment nefericit a fost dus la extrem și s-au făcut prea multe supoziții pe baza lui.

“În jurul înmormântării de la Craiova s-a vorbit prea mult. A fost totul exagerat. (…) Am fost deranjat de zgomotul de fond, a fost prea mult”, a mai spus Grigore Leșe.