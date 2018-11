Grevă de avertisment la metrou se poate extinde

Ultima rundă de negocieri între sindicaliştii de la metrou şi conducerea Metrorex, care ar fi putut anula greva de avertisment anunţată pentru dimineaţa zilei de 15 nioembrie, s-a soldat, ieri după amiază, cu un eşec.





Majorarea salarială cu 42% pe care şi-o doresc lucrătorii de la metrou nu a fost acceptată de conducerea Metrorex care a fost categorică în oferta ei: un spor salarial de 18%.

„Greva rămâne valabilă. Nu am ajuns la nici o înţelegere. Am încercat să rezolvăm ieri conflictul cu cei din conducere, dar nu au făcut nimic concret pentru a evita intrarea în grevă. Au ofertat acelaşi procent de majorare a salariului cu 18% ca acum o săptămână, procent cu care nu suntem sub nici o formă de acord”, a declarat, ieri, pentru EVZ, la puţin timp după încheierea negocierilor, Ion Rădoi, preşedintele Sindicatului liber Metrou.

El a mai adăugat că „s-a vorbit şi cu ministrul Şova, fără a se ajunge, însă, la o rezolvare. Deşi există banii necesari pentru majorarea dorită de noi, nu se vrea acest lucru”, a mai punctat liderul sindicaliştilor.

În condiţiile în care peste 700.000 de oameni circulă zilnic cu metroul bucureştean, iar orele dimineţii sunt cele mai aglomerate, este de aşteptzat ca greva de două ore să dea peste cap traficul, şi aşa infernal, din Bucureşti. Metrorex are 4.399 de angajaţi şi un buget pe 2018 de aproape 400 de milioane de euro.

77 de milioane de euro este subvenţia acordată de stat, iar cheltuieli salariale reprezintă 23% din bugetul anual, ceea ce înseamnă 1.600 de euro brut per angajat. EVZ a contactat RATB pentru a afla ce măsuri au fost luate pentru a se asigura fluenţa traficului în condiţiile grevei anunţate de la metrou. Liviu Vulpe, purtătorul de cuvânt al RATB, a declarat pentru EVZ că, ieri după masă, la sediul societăţii a avut loc o şedinţă urgentă, în care s-a luat în calcul măsura suplimentării liniilor de autobuze pentru a acoperi haosul creat de greva de la Metrorex.

Până la ora închiderii ediţiei, pe adresa redacţiei, nu a venit nici un răspuns oficial din partea societăţii.

