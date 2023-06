Greva continuă. Zeci de mii de profesori blochează iar Bucureștiul și vor protesta la Cotroceni

Profesorii nu sunt mulțumiți de promisiunile făcute de autorități și nu renunță la grevă. Vineri, 9 iunie, este anunțat un protest de amploare în Capitală. Liderii sindicali anunță că 20.000 de persoane din toată țara vor participa la marșul din centrul Bucureștiului. Este a patra oară când angajații din Educație protestează în fața Guvernului.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret, a anunțat noul protest. Angajații din Educație vor mărșălui de la Guvern până la Palatul Cotroceni.

„Colegii nu sunt de acord cu oferta Guvernului, cu ceea ce apare în această declarație, chiar dacă este semnată de un număr de miniștri – ministrul de Finanțe, ministrul Educației, ministrul Muncii, premier – nu au încredere că politicienii vor pune în aplicare tot ceea ce apare acolo, deci ceea ce îi motivează pe profesorii noștri, pe cei care lucrează în sistemul de învățământ preuniversitar în momentul de față este faptul că nu au încredere în clasa politică din România”, a declarat Marius Nistor la TVR.

Liderii de sindicat vorbesc despre promisiunile făcute de Guvern

Președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret susține că angajații au solicitat o reacție din partea Ministerului Justiției, însă au primit doar un comunicat de presă. Mai mult decât atât, liderul de sindicat susține că din Legile Educației a fost scos articolul care făcea referire la salariile debutanților.

„Am cerut o reacție din partea Ministerului Justiției, am primit doar un comunicat de presă, fără o intervenție clară a ministrului justiției. Și atunci sentimentul colegilor noștri este că în momentul de față factorii decizionali evită să prindă așa ceva, pentru că nu ar avea de gând să pună în aplicare acest deziderat foarte important legat de reperul salarial, adică salariul debutantului cu studii superioare de lungă durată să fie echivalentul salariului mediu brut pe economie. Și mai este ceva. Am avut în dezbatere pachetul legislativ pe educație care are la bază România Educată și unul dintre articolele foarte importante era cel care făcea referire exact la salariile debutanților. Acela articol a fost scos, deși am solicitat acest lucru și în momentul dezbaterii în Parlament a pachetului legislativ”, a mai spus Marius Nistor.

Liderul de sindicat susține că autoritățile le cer profesorilor să aibă încredere în promisiunile lor, însă angajații din Educație sunt nemulțumiți că a fost scos articolul legat de salarizarea debutanților.

„Parlamentarii care ne cer să avem încredere în ei, politicienii care ne cer să avem încredere în ei sunt cei care au refuzat să prindă în pachetul legislativ, în proiectul legii învățământului preuniversitar, articolul în cauză. Dacă era aprins acolo, astăzi nu mai vorbeam de o grevă generală, dar refuzul de a prinde așa ceva în legea noastră sectorială a condus către situația aceasta extraordinar de tensionată. Adăugați la acest lucru jignirile repetate aduse corpului profesoral prin intermediul unor așa-ziși lideri de opinie. Nu se uită sub nicio formă și nu se va uita niciodată acel „marș la catedră!”. Colegii au reacționat la așa ceva. Nu putem tolera jignirea, nu putem tolera insultele, nu mai putem tolera amenințările”, a mai spus Marius Nistor.

Ce se întâmplă cu elevii din anii terminali, care vor să plece la studii în străinătate

Președintele Federației Sindicatelor din Educație Spiru Haret susține că responsabilitatea nu ar trebui să fie pusă pe umerii profesorilor. Încă din luna decembrie 2022 angajații din Educație au cerut Guvernului să rezolve problema cu salarii, însă reacția politicienilor nu a făcut altceva decât să amplifice nemulțumirile.

Marius Nistor a subliniat că profesorii nu ies în stradă să protesteze de plăcere sau pentru a demonstra ceva ci doar își cer drepturile. Legat de elevii din anii terminali care vor să meargă la studii în străinătate, liderul de sindicat a mărturisit că este o situație extraordinară.

„Ei sunt acceptați la universitățile în cauză. Da, este o situație de extraordinară care este înțeleasă ca atare și nu este normal să pasăm răspunderea pe umerii cadrelor didactice. Atâta vreme cât din decembrie se cunoștea de situația tensionată existentă în sistem, din decembrie guvernul putea să rezolve această problemă. Din păcate, s-au prelungit nepermis de mult aceste negocieri. Declarațiile venite din partea politicienilor au fost total nepotrivite și n-au făcut altceva decât să amplifice starea de iritare și de nemulțumire.

30 de ani de ignorare a acestei categorii socio-profesionale, de umilire a colegilor din cancelarii, ne-au adus în fața acestei acțiuni fără precedent. Nu și-a dorit-o nimeni, să fim bine înțeleși. Nu de plăcere ieșim pe străzi să demonstrăm. Nu de plăcere a intrat cineva în grevă. Nu ne dorim să stabilim recorduri de stat în grevă. Dar atâta vreme cât toate cadrele didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic, directori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar își exprimă într-un glas nemulțumirea, chiar nu se înțelege nimic? Avem 4.000 de necalificați în sistem. Dascălii de vocație vor părăsi sistemul șocați de indiferența guvernanților. Ei nu mai au timp să aștepte, iar înlocuirea resursei umane, efectiv nu ai cu cine să o faci în momentul de față, pentru că nimeni nu este atras de o carieră didactică”, a mai spus liderul de sindicat.

Restricții în Capitală în timpul protestului de amploare a angajaților din Educație

Traficul rutier din Piața Victoriei va fi resistematizat vineri, 9 iunie, începând cu ore 10:00. În acest sens, polițiștii vor asigura două benzi pe sens în fața Guvernului, pe Bd. Aviatorilor circulându-se doar către Bd. Lascăr Catargiu și se va restricționa traficul gradual pentru staționarea autocarelor pe Șos. Kiseleff, benzile I, III și IV, pe segmentul cuprins între Str. Arh. Ion Mincu și Piața Victoriei, fără afectarea intersecțiilor.

Banda II va fi destinată autovehiculelor de intervenție.

„După debarcarea participanților, sub îndrumarea polițiștilor rutieri, autocarele vor fi direcționate pentru a fi parcate pe Splaiul Independenței, segmentul cuprins între Pod Grozăvești și Pod Cotroceni, sensul către Pod. Cotroceni, benzile I și II de circulație. În funcție de numărul participanților, Brigada Rutieră va adopta măsuri de restricționare a traficul rutier în dinamică astfel încât fluența și siguranța participanților la traficul rutier să nu fie afectată”, transmite Brigada Rutieră a Capitalei.