Minimalism suedez şi multă sensibilitate, este ceea ce Greta Thunberg împreună cu Moses şi Roxy, câinii săi, a dorit să ne transmită prin urările sale de Crăciun. Tânăra ambientalistă suedeză a publicat o fotografie pe Twitter care o înfăţişează cu un golden retriever şi un labrador.

„Sărători fericite! Şi amintiţi-vă să aveţi grijă de voi înşivă, de ceilalţi şi de minunata planetă unde trăim”.

Pentru Greta a fost un an special, care a culminat surprinzător şi a stârnit multe polemici contra, cu prestigiosul titlu de „Personalitatea anului”, din partea publicaţiei Time. Zilele trecute eleva care a chiulit de la şcoală luni întregi, a vorbit despre 2019, tot pe Twitter, ca despre „Un an în care oamenii şi-au dat seama de criza climatică. Un număr limitat, dar în creştere rapidă, de persoane, a început să conştientizeze criza climatică. E doar începutul. Abia am început să zgâriem la suprafaţă”.

Deci nu ne lasă, nu vom scăpa de grimasele ei pline de răutate şi tupeu nici în 2020…Pregătiţi-vă!

