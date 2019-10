„Acum marea problemă este pentru doamna Dăncilă ce șanse mai are, după căderea Guvernului. Depinde cum abordează politic succesul moțiunii. Dacă dă semnalul că a fost înfrântă, nu numai ea, tot PSD, probabil va obține un 8-9%. Nu cred însă că PSD e un partid care capitulează ușor”, a afirmat Traian Băsescu, duminică seara, la România Tv, întrebat ce se va întâmpla în continuare după adoptarea moțiunii de cenzură.

„Cred că președintele ar trebuie să dea acea viziune de care are nevoie orice țară. Eu măcar am anunțat, proiectul următor pentru România, chiar înainte cu un an de terminarea mandatlui, că proiectul meu e reunificarea României cu Republica Moldova. Ar trebui să dea un proiect. Dacă sunt mulți dintre oamenii care se vehiculează nu cred că va fi un guvern de mare succes. La o țară ca România nu îți trebuie doar tinerețe, îți mai trebuie și experiență. Problema nu este un război. Acum se tot poartă. Și mie mi s-a spus leu rănit, nu mai dai cu copita în el, după acuzațiile CNSAS. Și PSD”, a explicat Băsescu.

Băsescu este de părere că dacă se ajunge la votul din 10 noiembrie cu Viorica Dăncilă premier interimar, atunci șeful statului va pierde electoral.

„Până una alta trebuie pus un guvern, pentru că dacă domnul Iohannis ajunge cu doamna Dăncilă premier interimar în ziua votului, nu cred că va mai avea atâtea voturi pe care le-ar avea dacă reușește să instaleze guvernul. De aceea eu spun că mă așteptam la o nominalizare imediată a premierului și o cadență a lucrurilor. Când te apuci de o treabă trebuie să știi ce faci mai departe. S-au apucat de dărâmarea Guvernului. L-au dărâmat, dar dirijor a fost PNL. Trebuie să existe o candență, o planificare în ce fac. Eu am sperat să mențină alianța. Nu să îi ducă la guvernare, să obțină votul de încredere și să guverneze singuri cu guvern minoritar”, a completat europarlamentarul PMP.

El a mai spus că PMP va susține formarea noului Executiv dacă sunt respectate cele trei condiții, revenirea la alegerile primarilor în două tururi, înființarea unui minister care să se ocupe de unirea României cu Republica Moldova și reducerea numărului parlamentarilor la 300.

„Sigur că a obținut o victorie Iohannis. A cerut să reușească moțiunea și a reușit. Dar problema pe care o are acum este să îi treacă Guvernul. Faptul că a făcut consultări fără a anunța premierul mie îmi ridică un mare semn de întrebare. Nu am dubii nici eu că e Ludovic Orban. De ce nu a fost anunțat? Nu știu. Atunci când, ca președinte, spui moțiunea de cenzură să reușească, știi toți pașii care urmează. Căderea Guvernului, instalarea noului Guvern. Eu nu cred că toate partidele sunt dispuse să vină la Guvernare. Cu cele trei condiții: ordonanța de urgență pentru alegerea primarilor în două tururi, înființarea ministerului pentru unirea cu Republica Moldova și 300 de parlamentari. Iar povestea cu pensiile speciale trebuie uitată, că nu pensiile speciale sunt problema”, a conchis Băsescu.

Klaus Iohannis a anunțat vineri că va continua luni consultările cu partidele pentru formarea unui nou Guvern. Șeful statului a precizat că va desemna un alt premier, cel târziu marți.

Propunerea pentru funcția de șef al Executivului din partea PNL este Ludovic Orban.

