Pasivitatea României în problema schimbărilor climatice, semnalată de Greenpeace în Europa

Nava fanion a Greenpeace, “Rainbow Warrior”, a ancorat în portul Constanța, voluntarii organizației dorind să semnaleze pasivitatea României în problema schimbărilor climatice. Nava, sub pavilion olandez, pornește din România într-un tur european de cinci luni, trecând prin Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Polonia, Belgia.





Scopul turului european al navei “Rainbow Warrior” constă în promovarea soluțiile energetice curate, solicitând ambiții mai înalte și acțiuni decisive pentru protejarea climei din partea liderilor europeni. Din păcate, România neglijează problema schimbărilor climatice și se opune acțiunilor ambițioase de protejare a climei, totul în defavoarea mediului și a cetățenilor săi, spun reprezentanții Greenpeace. Cel mai mare dezastru este provocat de emisiile de gaze, dioxidul de carbon ajuns în aer poluând atât aerul cât și apele planetei. "Cu toții ar trebui să fim conștienti despre ceea ce numesc "acidifierea oceanelor" . Cu fiecare litru de combustibil ars, cu fiecare kilogram de cărbune ars, eliberăm în atmosferă dioxid de carbon. Este absorbit apoi de oceane și așa se formează acidul carbonic”, a explicat Pete Willcox, căpitanul navei “Rainbow Warrior”.

Dacă autoritățile nu vor lua măsuri drastice în vederea reducerii emisiilor de noxe, scoaterii din uz a termocentralelor, specialiștii climatologi avertizează că au mai rămas doar 11 ani până când schimbările climatice ale planetei vor deveni ireversibile. "ONU a dat publicității un raport care menționează că mai avem doar 11 ani să facem ceva dacă vrem să oprim, ori să limitam măcar, încălzirea globală. Este foarte puțin timp, iar conducătorii noștri nu fac nimic și nu iau nicio masură concretă ca să opreasca acest proces", a spus managerul de proiect Marina Bevacqua. O treime din toată cantitatea de emisii de dioxid de carbon provine de la arderea cărbunelui, fiind utilizat pentru a produce aproximativ 4o% din energia necesară la nivel global. Potrivit lui Alin Tănase, de la Greenpeace România, "cărbunele este cel mai poluant combustibil fosil, termocentralele pe cărbune emit milioane de tone de CO2 in amtosferă”. El a dat ca exemplu, termocentrala de la Rovinari care emite peste 5 milioane de tone de CO2 in fiecare an.

Singura opțiune este energia regenerabilă, cetățenii fiind încurajați să o producă, să o consmue și chiar să o vândă cum se întâmplă în mai multe țări din Europa și din lume, inclusiv în America, în ciuda faptului că Donald Trump a scos SUA din acordul de mediu. "Rolul cărbunelui scăzut din ce in ce mai mult, dar nu-și dă ultima suflare, asta este marea problema. Continuăm să poluam, continuăm să avem foarte multe emisii de dioxid de carbon, continuăm să avem termocentrale care nu respectă normele de mediu. Ce punem in loc ? Punem energie regenerabilă, este singura opțiune”, a declarat Marian Mândru, de la Greenpeace România. Iar directorul Greenpeace România, Valentin Sălăgean a anunțat că organizația a dat în judecată termocentrala Rovinari și a făcut plângere la Comisia Europeană pentru depășirea emsiilor de gaze.

