Grecia, gata oricând să sară în ajutorul României. După o misiune extrem de grea, pompierii noștri se întorc acasă

Relația dintre România și Grecia se va consolida, a transmis Raed Arafat. Intervenția celor 108 de voluntari a fost apreciată de către autoritățile elene, care vor ajuta România în cazul în care se va impune. Șeful DSU a transmis, însă, că Grecia ar fi sprijinit autoritățile române chiar dacă pompierii români nu se deplasau în Insula Evia.

„Dacă mâine România spune avem nevoie de ajutor, Grecia va fi prima țară care va spune da, venim, chiar dacă nu am fi plecat acum. Există un feedback foarte bun și care arată o prietenie și un respect pentru ce fac colegii noștri acolo. Sunt convins că această misiune nu va face decât să întărească relația noastră cu Grecia și cu celelalte țări, pentru că s-a văzut că România se implică, că am mers acolo, cum am făcut și în alte situații”, a declarat Raed Arafat.

Când se vor întoarce pompierii români acasă

„Probabil nu va fi prelungită misiunea pompierilor români. Din ce știm, demobilizarea s-ar putea să fie poate spre finalul acestui weekend și luni-marți să fie înapoi acasă. Când se pleacă în astfel de misiuni, comandantul întreabă, dar dacă nu se oferă nimeni, trece apoi la desemnare. În Grecia au pierdut deja un pompier, din ce știu din rândul pompierilor greci, în timpul acestei intervenții”, a mai spus șeful DSU.

Raed Arafat a mai subliniat că misiunea în care s-au implicat voluntarii din România este una extrem de riscantă, motiv pentru care pompierii ar putea să fie recompensați.

„Cu siguranță va fi recunoaștere, o să vedem când se întorc și vom vedea care va fi modalitatea, dar va exista la nivelul DSU și al ministerului, poate și la un nivel mai înalt. Au făcut ceva peste ce se cere de la ei, au plecat într-o misiune complexă, dorm în condiții grele, este expus unui risc într-o altă țară”, a transmis șeful DSU.

Presa elenă, extrem de apreciativă față de pompierii români

Grecii s-au declarat impresionați de organizarea și meticulozitatea celor 108 de voluntari români care au intervenit la stingerea incendiilor de vegetație.

„Pompierii români care au venit în țara noastră să întărească efectivele anti-incendiu și să lupte cu flăcările par că sunt de pe altă planetă. Viteza, organizarea, meticulozitatea și reflexele instinctive sunt uimitoare. La sosirea în Evia, pompierii români au înființat peste noapte un sediu independent față de cele oferite de Grecia, cu servicii de catering și logistică proprii.

Au cartografiat drumurile forestiere cu drone, au calculat direcția vântului și au folosit tehnologie de ultimă generație pentru localizarea incendiilor. În același timp, au profitat de zecile de pâraie din zonă și, cu furtunurile racordate între ele pe distanțe de peste 60 de metri, au pornit să stingă focurile.

De asemenea, s-au mutat pe drumuri izolate pentru a nu împiedica circulația. Așadar, practica pompierilor români nu este doar admirabilă, ci este cu siguranță o oglindă a unei țări dezvoltate și nu una subdezvoltată, așa cum mulți o văd”, a notat un portal de știri din Grecia.

„Glumă-glumă, dar acolo unde acţionează românii…”

Majoritatea comentariilor postate de internauții greci, pe rețelele de socializare, sunt elogioase la adresa pompierilor care luptă cu flăcările din Evia. Vă prezentăm câteva postări elocvente:

Grigoraki Maria: Pompieri români în „iadul” din Evia… Nu vom lăsa Grecia singură … este mesajul Ambasadei României… nu am cuvinte… doar un nod în gât şi lacrimi. Mulţumim!

Gogozefinos: Vin românii şi ne iau focurile.

Ziggy36: Glumă-glumă, dar acolo unde acţionează românii s-a restrâns serios frontul.

Olgakoum: Voi pleca în munţi. Ai României, pentru că de la ai noştri ne-am luat adio. Oricum în fiecare vară mergeam la Braşov. Este timpul să merg mai la nord spre Cluj Napoca. Şi spunem că sunt nebuni aceşti români. Au şi parcuri întinse (de-adevăratelea, nu 5 copaci) chiar în mijlocul oraşelor.

Omirosb: Dacă pompierii români vor să stea aici în fiecare vară le oferim gratuit camere în Halkidiki, pe primul sau al doilea braţ.

realpolitic: Pe unde trec pe aici românii cu maşinile lor, iese lumea şi îi aplaudă.