Grav bolnav, Gil Dobrică a refuzat să mai mănânce de teama drogurilor. Artistul obișnuia să se uite la patru televizoare simultan

Ultimele zile de viață ale lui Gil Dobrică au fost îngrozitoare, îndurând dureri cumplite. Cu toate acestea, simțind că sfârșitul îi este aproape, cântărețul și-a rugat rudele să nu fie triste. Acesta a lăsat și alte indicații, printre care locul unde își dorește să aibă loc slujba de înmormântare:

”De asemenea, ultima sa dorința a fost ca la slujba de pomenire să aibă loc la Catedrala Madona Dudu, iar înmormântare să aibă loc la Cimitirul Ungureni, acolo unde se află cavoul familiei”, au spus apropiații lui, potrivit spynews.ro

Gil Dobrică și-a dorit ca la înmormântarea sa să fie pus CD-ul cu Ray Charles: „ Ne-a spus să nu fim triști, ne-a rugat să-i punem un CD cu Ray Charles și ne-a transmis ultimele sale dorințe”, a spus acesta potrivit sursei citate.

Grav bolnav, Gil Dobrică nu a mai vrut să mănânce de teama drogurilor

Născut în Călărași (Dolj), Gil Dobrică a plecat în anii 70 la București pentru „a-și face un rost în lume”. După cum a povestit chiar Paul Dobrică, fratele regretatului artist, Gil s-a angajat inițial la Teatrul Bulandra, acolo unde câștiga sume frumoase de bani. Viorel Păunescu, șef de bar la Teatrul Bulandra, a cerut o parte din banii pe care îi câștiga artistul.

„Păunescu i-a spus să-i împartă, dar el i-a zis: «Dom’le, eu nu am casă, nu am masă, stau cu chirie, trebuie să-mi fac și eu un rost». Şi a venit atunci un colonel de la Securitate şi l-a luat într-un birou. I-a zis: «Păi, tu, dacă primeşti bani, poţi să primeşti şi bilete de la spioni, şi droguri, şi valută». El a fost de atunci speriat, l-a marcat. Când intra în bar, tot timpul umbla cu paharul după el de teamă că i se pun droguri in băutură, ca să-l prindă cu ceva.”, povestea Paul Dobrică potrivit jurnalul.ro

Gil Dobrică spunea tot timpul că cineva îi poate pune droguri în mâncare, după cum mărturisea Paul: „Măi, îmi pun ăști droguri”. Însă fratele lui Gil Dobrică a recunoscut că au existat și episoade ceva mai ciudate care întăreau temerile artistului: „Apoi a mai fost o fază la mare, la Eforie, când a venit un fan după spectacol şi i-a pus în faţă o măsuţă cu două sticle cu vin şi-un pahar, să ciocnească. El a luat sticla, a întors-o ți am văzut cu toţii pe fund o emulsie metalică ce nu se dizolva. «Să nu te atingi de ea», a zis.”

Teama obsesivă pentru droguri a continuat până în ultimele clipe de viață. Cu toate că se afla pe „patul de moarte”, Gil Dobrică a refuzat să mănânce de frica substanțelor interzise.

„Am vrut să-l ducem la doctor, dar a refuzat mereu. A avut oroare de doctori. Nu voia să se trateze. De la gută au plecat toate. Şi cu pneumonia s-a pricopsit, pentru că a stat prea mult la pat. El nu era omul regimului. Era prăpăstios, nu mai voia să mănțnce de teamă să nu fie droguri în mâncare. Obsesia asta a avut-o tot timpul”, a mărturisit Paul Dobrică.

O pasiune ciudată pentru televizoare. Gil Dobrică nu iubea doar muzica, ci și filmul, mai exact filmul clasic

O altă obsesie ciudată a cântărețului o reprezenta televizorul. Acesta avea într-o garsonieră, pe noptieră, patru televizoare la care se uita simultan.

„Era un ahtiat al filmului clasic. Când nu-i plăcea nimic la televizor, pornea magnetofonul. Uneori, când veneam să-l vedem şi nu se simţea foarte bine, ne ruga să-i citim. Nu mai vedea bine şi nici n-a vrut să-şi pună ochelari. Ne doare că l-am pierdut la anii ăștia, ar fi putut să mai trăiască dacă se îngrijea. De-acum paşii lui n-o să mai intre pe scările care-l duceau acasă. Era aşa de mândru de garsoniera lui «Casa mea», aşa-i spunea”, explică fratele cântăreţului.

Gil Dobrică – discografie

Hai acasă (1979 Single EP )

Dă-mi o șansă (1982 LP)

Give Chance To Me (1983 LP )

Gil Dobrică (album) (1988 LP)

Cântec pentru mama (1999 CD)

Hai acasă (2003 CD – John Denver cover)