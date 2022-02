Grațiela Gavrilescu: Eugen Tomac va rămâne în istorie ca un efemer instrument folosit de Traian Băsescu. Cristian Diaconescu are identitate

Congresul PMP a fost convocat de susținătorii lui Eugen Tomac, cu un singur punct pe ordinea de zi: schimbarea lui Cristian Diaconescu de la șefia partidului.

Zilele trecute, Eugen Tomac a ieșit cu declarații foarte dure la adresa lui Cristian Diaconescu, după ce acesta a anunțat o posibilă fuziune PMP-AUR. ”Este un comportament iresponsabil. Este un comportament condamnabil. Și nu mă așteptam de la un om care are atâta experiență să cadă în genunchi în fața lui Simion.

Este un comportament de-a dreptul iresponsabil pe care-l condamn. Și îmi pare rau că am ajuns în acest punct, eu am lucrat cu dânsul pe mai multe proiecte. Ce am văzut astăzi mi-a produs o stare de dezamăgire cum nu o pot exprima în cuvinte”, a declarat Eugen Tomac, la Realitatea Plus.

De altfel, după vot, Eugen Tomac a declarat că PMP se află în cel mai fericit moment al existenţei politice.

Grațiela Gavrilescu: Și eu am avut o convorbire cu domnul Cristian Diaconescu

În acest context, deputatul Grațiela Gavrilescu, președinte al Biroului Executiv si Partidului Umanist Social Liberal, i-a luat apărarea lui Cristian Diaconescu, susținând că Eugen Tomac va rămâne în istorie decât ca un efemer instrument folosit de Traian Băsescu.

”Mediul politic este extrem de inflamat în aceste zile de declarațiile lui Eugen Tomac, un domn care nu va rămâne în istorie decât ca un efemer instrument folosit de Traian Băsescu (alias Petrov) pentru manipularea societății românești.

Spre deosebire de acesta, domnul Cristian Diaconescu are identitate: este un reper al politicii și diplomației, cu judecată proprie, sistem clar de valori și coloană vertebrală.

Dialogul politic, mai ales în perioade de criză ca aceasta, pe care, din nefericire, o trăim, este singura cale civilizată de supraviețuire.

Opiniile celorlalți, chiar dacă nu ne convin, contează în aritmetica democratică și este nu numai dreptul, ci chiar obligația liderilor de a întreține relații cu omologii din întreg spectrul politic.

Și eu am avut, recent, o convorbire cu domnul Cristian Diaconescu și vom mai avea una și săptămâna viitoare. Și am credința că discuțiile noastre vor avea rezultate bune”, a transmis deputatul Grațiela Gavrilescu.