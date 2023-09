Grăsimea de pe abdomen produce factori de inflamație. Riscurile sunt mari

Grăsimea de pe abdomen produce factori de inflamație. Medicii au declarat că grăsimea de pe abdomen poate produce factori de inflamație. Se numesc adipokine. Grăsimea abdominală e considerată organ endocrin și este extrem de periculoasă.

După ce mâncăm alimentele procesate ajung în sânge, sub formă de glucoză – un zahăr. Aceasta e luată de hormonul insulină și transportată în celule, unde devine energie. Insulino-rezistența înseamnă incapacitatea insulinei de a acționa normal. Medicii au explicat și când devine toxic fluxul de glucoză.

Bogdan Timar, decan Facultatea de Medicină Timișoara: „Organismul are un hormon – insulina – menit să regleze cantitatea de glucoză ce intră în sânge. Acționează pe niște receptori pe care ni putem imagina ca fiind clanța de la ușă. Când persoana noastră devine obeză are un aport de glucoză mai mare decât normal, celulele încearcă să se protejeze de acest flux de glucoză să nu devină toxic. Ce fac? Scad numărul de receptori la insulină. Ce înseamnă? Persoana noastră are glucoză sanguină, are suficientă insulină, dar insulina nu mai poate să găsească acele uși să bage glucoza în celule”.