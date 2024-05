Social Gran Canaria, o destinație de vis. Ce vă așteaptă la hotelurile de acolo







Gran Canaria este o destinație de vacanță care oferă turiștilor o gamă variată de posibilități de distracție. Drept urmare și posibilitățile de cazare sunt pentru toate gusturile și buzunarele. Cele mai scumpe însă nu sunt întotdeauna cele mai bune. Din această categorie face parte și Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel, un hotel de 5 stele.

”Dușul, podeaua și toaleta erau sparte. Toaleta a durat două zile pentru a fi reparată, dușul nu a fost reparat și nu ni s-a oferit o cameră nouă. Recepție nu este utilă, cu puține cunoștințe despre lucrurile de care ai putea avea nevoie.

Destinație cu hoteluri de 5 stele care nu satisfac toate preferințele

Mâncarea este ok, dar nu grozavă” a scris un turist. Un alt hotel bine cotat este Paradisus by Meliá Gran Canaria. Nici acesta nu este pe placul tuturor. ”Din păcate, trebuie să scriu o recenzie proastă despre hotelul Paradisus by Melia. În primul rând, trebuie să spun că, deși este un hotel all inclusive de 5 stele, cu siguranță nu se simte ca un serviciu de 5 stele. Serviciul este incredibil de lent de la barurile de la hotel la restaurante. Personalul este foarte neatent. Room service costă 10 EUR, 10 EUR dacă doriți să folosiți dușul după ce ați făcut check-out-ul. Fără check-out târziu, costă 20 EUR pe oră pentru a-l prelungi.

Costuri suplimentare chiar și la all inclusive

Majoritatea hotelurilor de 5 stele oferă acest lucru gratuit dacă nu au nevoie de cameră”, a scris o turistă. Axel Beach Maspalomas din Gran Canaria este un alt hotel bine cotat, dar nu de către toată lumea.

”Prima experiență proastă este faptul că nu îți permit să-ți duci propriile băuturi sau mâncare la piscină. Minibarul era plin de lucruri, evident că prețurile erau foarte mari. Nu puteam lua propriile mele lucruri cumpărate într-un supermarket”, a menționat un turist.