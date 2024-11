Economie Grampet transformă o sală de studiu de la Facultatea de Transporturi într-un spațiu al pasiunii dedicat specialiștilor de mâine







Compania Grampet a fost înființată în anul 1999 și și-a păstrat și astăzi capitalul românesc, iar de-a lungul timpului a devenit cel mai mare transportator feroviar privat de marfă din Europa de Sud-Est. Echipa din cadrul firmei investește sume importante de bani pe extindere și în tehnologie de ultimă generație, dar nu de puține ori alege să aducă un plus valoare și mediului academic românesc. Reprezentanții Grampet se gândesc cu drag la colegii de mâine și intervin în mod productiv în educația acestora încă de pe băncile facultății.

Un bun exemplu în acest sens este colaborarea cu Facultatea de Transporturi, departamentul de Material Rulant de Cale Ferată, din cadrul Universității Politehnica București, chiar în perioada în care această facultate sărbătorește 65 de ani de la înființare. Marți, pe 5 noiembrie, echipele Grampet și cea din cadrul unității de învățământ au inaugurat cel mai nou laborator prin care reprezentanții companiei și a firmei sale fanion Grup Feroviar Român doresc să construiască punți către viitor. Un spațiu al tehnologiei avansate, acest nou laborator reprezintă o bijuterie tehnică pentru mediul educațional ingineresc din țara noastră.

Grampet investește în viitor

„Prin această nouă colaborare cu Universitatea Politehnică București, echipa de la Grampet transformă o sală de studiu într-un spațiu al pasiunii. De la tehnologia de ultimă generație, până la picturile murale de pe pereții laboratorului vrem să aducem istoria și inovația împreună pentru un viitor mai bun în domeniul feroviar. Vrem să sprijinim ca tinerii de azi să prindă curaj și inspirație să modeleze cu succes România de mâine”, declară în cadrul ceremoniei de inaugurare Gruia Stoica, președintele Grampet Group.

Anul acesta, până la momentul de față, Universitatea Politehnică din București a atras o sumă de aproape 10 milioane de euro când vine vorba de investiții. „Grup Feroviar Român este un partener de bază, un partener de încredere al acestei instituții de învățământ. Pentru studenții noștri este foarte important să aibă acces la noi tehnologii. Guvernele lumii nu niciodată suficienți bani pentru a investi în educație pe cât se cuvine. Iar astfel de parteneriate sunt necesare pentru ca învățământul ingineresc, învățământul tehnic și de orice fel să evolueze”, spune rectorul Universității Politehnica din București, Mihnea Costoiu.

Facultatea de Transporturi, la 65 de ani

Ilona Mădălina Costea, decanul Facultății de Transporturi menționează apoi că această colaborare nu se sfârșește în acest punct, ba din contră. Este doar începutul. Cadrul universitar declară faptul că, până la finalul anului de învățământ în curs se vor inaugura și alte laboratoare. „Anul 65 marchează și inițierea a două programe noi de masterat, ambele realizate în strânsă colaborare cu echipa de la Grup Feroviar Român. Unul dintre ele se numește Mobilitate Inteligentă, în cadrul căruia studenții beneficiază de discipline predate chiar de specialiștii de la Grup Feroviar Român. Mă bucur că aceștia au mare încredere în noi și în studenții noștri”, adaugă Ilona Mădălina Costea.

Dar în ceea ce privește acest laborator, inaugurat marți, 5 noiembrie, de menționat că este acum unic în România. Este primul laborator cu picturi murale, iar una dintre acestea este schița locomotivei Dema 3000, o locomotivă Diesel-electrică pe 6 osii modernizată cu sistem de motorizare și acționare complet nou, construită de către compania Reloc Craiova, parte a Grampet Group. Pe partea tehnică, laboratorul este dotat cu computere de ultimă generație, dotate cu aplicații speciale pentru domeniul ingineriei.

Victor Ponta: „La Universitatea Politehnică se dezvoltă specialiștii de mâine”

Victor Ponta, fost premier al României, a fost prezent la acest eveniment din cadrul Facultății de Transporturi și ține să-l felicite pe Gruia Stoica pentru inițiativele sale și pentru că a continuat să investească în România pe un domeniu atât de vast. „Dar, mai ales, îi mulțumesc că alege să investească în educație”, spune fostul șef al Executivului de la București.

„Mă bucur că Universitatea Politehnică de dezvoltă de la an la an din ce în ce mai frumos. Chiar în timp ce antevorbitorii mei prezentau acest laborator, am căutat pe Chat GBT cum se construiește un vagon, eram curios să văd ce reprezintă aceste desene de pe perete. Imediat mi-am dat seama că nu mă apuc eu acum să construiesc un vagon. Tot de studenți pricepuți va fi nevoie. Iar aici, la Universitatea Politehnică, se dezvoltă specialiștii de mâine”, adaugă Victor Ponta.