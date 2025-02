Social Google nu mai poate fi mințit. AI te prinde dacă ascunzi vârsta reală







Google a anunțat că va începe să testeze un model de estimare a vârstei, utilizând tehnologia de învățare automată, pentru a verifica dacă un utilizator are vârsta sub 18 ani. Compania a explicat, de asemenea, care sunt metodele pe care le va folosi.

Google te va prinde dacă ascunzi vârsta reală

Google experimentează deja un sistem bazat pe inteligență artificială destinat identificării utilizatorilor minori care au declarat o vârstă mai mare la crearea contului de YouTube. Această tehnologie are ca obiectiv restricționarea accesului la conținut pentru adulți și implementarea unor verificări mai riguroase pentru deblocarea restricțiilor.

Modelul de estimare a vârstei va utiliza informațiile disponibile despre utilizatori, inclusiv site-urile pe care le accesează, tipurile de videoclipuri pe care le vizionează pe YouTube și durata deținerii contului, pentru a stabili vârsta acestora.

Atunci când identifică un utilizator care ar putea avea sub 18 ani, Google îl va informa despre modificările aduse anumitor setări și va furniza detalii despre modalitățile prin care utilizatorii își pot demonstra vârsta, utilizând un selfie, un card de credit sau un act de identitate emis de autorități.

Cum te poți da de gol că ai sub 18 ani

Google nu a oferit detalii precise despre modul în care funcționează acest sistem, însă un reprezentant al companiei a explicat că inteligența artificială va examina tiparele de căutare și istoricul de vizionare.

Dacă un utilizator care vizionează frecvent clipuri legate de imobiliare, taxe sau reparații casnice va fi considerat mult mai probabil un adult, în timp ce o persoană care accesează des conținut sensibil ar putea fi „avertizatat” pentru o verificare suplimentară, așa cum am arătat mai sus.

„Vom continua să explorăm oportunități suplimentare pentru a oferi utilizatorilor o transparență sporită cu privire la estimarea vârstei la nivel de cont”, a explicat purtătorul de cuvânt al Google, Matt Bryant, pentru The Verge .

Meta a început, de asemenea, să utilizeze inteligența artificială pentru a identifica „semnale” care ar putea indica faptul că un utilizator are sub 18 ani. Compania plănuiește să ofere adolescenților acces la aplicația sa de notițe, care utilizează tehnologia NotebookLM AI, precum și la instrumentul educațional Learn About AI, mai scrie theverge.com.