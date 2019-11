„Am stat sa-mi amintesc daca, vreunul din multimea aia de oameni a fost chemat la vreo dezbatere. Hmmm…nu cred. Acum, brusc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au inghetat in strada sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atunci? Ai avut parte de vreo dezbatere? Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau sa o aud, a tot avut ocazia sa zica si chiar sa faca”, scrie Godina pe Facebook.

„Georgiana mergea langa mine, tinandu-ma de mana, iar eu o intrebam din cinci in cinci minute daca a inghetat si daca vrea sa plecam acasa. Imi raspundea ca a inghetat, dar nu vrea sa plecam.

Coloana de cateva mii de oameni inainta pe Calea Bucuresti indemnandu-i pe curiosii de la geamuri sa iasa si ei. „Iesiti din casa, daca va pasa!” Unii ieseau, altii preferau caldura casei si se multumeau sa se uite la noi dand perdeaua la o parte. O farfurie s-a facut tandari de asfalt, aproape de multimea de protestatari, aruncata de la etaj, probabil de vreun ticnit care a tinut sa-si arate dezacordul.

Din cand in cand, imi scoteam manusile si ma uitam pe telefon, curios sa vad cum e in capitala si in alte orase.

In coloana de oameni se legau prietenii, atmosfera te facea sa uiti de frig si in fiecare dintre noi nazarea o raza de speranta. Lucrurile se vor schimba.

Am ajuns acasa si, abia dupa ce ne-am dezbracat, am inteles cat eram de inghetati.

Am deschis televizorul si l-am vazut pe unul care ne ironiza. Pe un canal de televiziune eram facuti in toate felurile. Cei din cauza carora iesisem in strada faceau glumite pe seama noastra si spuneau ca oricum vor merge mai departe.

Ne ignorau complet. Totul fusese in zadar. Aveam o stare de nervi, combinata cu neputinta. Venea saptamana urmatoare si o luam de la capat. Pe Georgiana o luase raceala, dar insista sa vina cu mine.

Am stat sa-mi amintesc daca, vreunul din multimea aia de oameni a fost chemat la vreo dezbatere. Hmmm…nu cred. Acum, brusc, se vor dezbateri. Ba mai mult, chiar dintre cei care au inghetat in strada sunt unii care vor dezbatere. Serios? Dar pe tine te-a ascultat cineva atunci? Ai avut parte de vreo dezbatere? Eu, unul, nu vreau nicio dezbatere. Nu vreau sa o aud, a tot avut ocazia sa zica si chiar sa faca.

Daca are ceva de zis pentru mine, cel care am inghetat in strada, sa vorbeasca intr-o punga si am s-o ascult eu mai tarziu daca o sa am chef.

Sau daca stau bine sa ma gandesc si ca sa fac si o gluma, as vrea o dezbatere, dar in engleza. (fara translator)”, a scris Godina pe Facebook.

Viorica Dancila a publicat pe Facebook, în timpul ședinței CEx, un mesaj cu privire la refuzul lui Iohannis.

„Eu cred ca domnului Iohannis ii este teama de o confruntare directa cu mine, in fata tuturor romanilor. De-a lungul colaborarii noastre institutionale, ne-am mai intalnit, am mai interactionat. Insa cred ca realizeaza ca o dezbatere in fata intregii tari ar demonta imediat toate atacurile mizerabile din ultimii ani la adresa mea si a Partidului Social Democrat.

Eu insa am rabdare. Inca il astept pe presedinte sa gaseasca intelepciunea, taria si curajul de a accepta invitatia mea la dezbaterea pe care romanii o cer si o merita”, a scris Dăncilă pe Facebook.

