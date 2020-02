Godină l-a întrebat pe Vela: „cum mai pot avea încredere în dumneavoastră, când un coleg de-ai dumneavoastră de partid îl numește pe șeful meu „gunoi” și „slugoi”, iar dumneavoastră nu aveți nicio reacție?”

„Domnule ministru Marcel Vela,

Am privit, cu jenă, conferințele de presă pe care le-ați organizat pentru a livra jurnaliștilor și opiniei publice realizări mărețe, care mie mi-au părut banalități prin care mai mult ați deranjat niște jurnaliști din timpul lor.

V-am urmărit, cu și mai mare jenă, cum ați înmânat diplome și v-ați afișat cu plagiatori care au dat ministerul în judecată pentru a obține sume ce „li se cuvin pentru că au doctorat”, a scris poliţistul pe Facebook.

„Am privit cu uimire și, desigur, cu aceeași jenă, la poza alături de dl Cumpănașu. Am așteptat zilele astea din partea dumneavoastră, de data asta fără jenă, ci cu încredere, o reacție față de ce s-a întâmplat la Brașov, acolo unde un coleg de partid, prieten cu lumea interlopă, a mințit fără scrupule opinia publică, mergând până la a-l numi „gunoi” și „slugoi” pe șeful de inspectorat. Domnule ministru, ați spus că veți face curățenie. V-am dat pe tavă, domnule ministru, o situație mai mult decât clară cu un mod de a se ieși la pensie din IPJ Brașov. Am așteptat și atunci o reacție…în zadar.

În schimb, o reacție promptă la adresa mea au avut-o cei de la Direcția Control Intern când s-au autosesizat pentru o postare în care îi luasem apărarea unei colege”, a mai comentat Godină.

„Chiar, voi cei de la Control Intern, dacă tot îmi urmăriți postările, ați văzut postarea în care am relatat clar despre situația unuia care trebuia să se pensioneze și avea nevoie de un salariu mai mare? Ați ratat-o fix pe aia, măi, băieți?

Domnule ministru, cum mai pot avea eu încredere în dumneavoastră, când un coleg de-ai dumneavoastră de partid îl numește pe șeful meu „gunoi” și „slugoi”, iar dumneavoastră nu aveți nicio reacție? Dar cetățenii ce ar trebui să gândească?”, întreabă celebrul poliţist.

„Domnule ministru, vreau cameră video pe cască și o vreau din dotarea ministerului, nu că nu mi-aș permite eu să-mi cumpăr una, dar cică nu prea-i ok să filmezi cu camera personală. Păi dacă nu-i ok și am dat degeaba 2200 de lei pe camera mea, vă rog, domnule ministru, să ne dea ministerul.

Nu de alta, dar într-un caz ca cel petrecut la Brașov, nu ieșiți niciunul să dați explicații, iar polițistul trebuie să se apere singur, așa cum poate. În speranța că nu v-am întrerupt din planificarea vreunei viitoare conferințe de presă în care să vă mai lăudați cu cine știe ce banalitate, vă mulțumesc.

Băieților de la Control Intern, sper că sunteți și voi pe recepție, a trecut deja o lună de când nu am mai fost chemat pe la voi”, este mesajul transmis ministrului de Interne.

