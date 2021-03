God save the queen. Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii nu va beneficia nici în acest an de tradiţionala paradă militară organizată pentru a celebra aniversarea sa. Ceremonia a fost anulată, pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei. Anunţul a fost făcut vineri de Palatul Buckingham, citat de AFP, preluat de Agerpres.

Fastuoasa paradă “Trooping the Colour” va fi înlocuită cu o defilare aeriană la Palatul Buckingham

Suverana britanică va împlini vârsta de 95 de ani pe 21 aprilie, însă aniversarea ei este celebrată în mod tradiţional în luna iunie. Momentul include o amplă paradă militară în centrul Londrei, denumită “Trooping the Colour”. La paradă participă sute de militari şi mii de spectatori.

Această ceremonie îşi are originea în pregătirile de război din secolele trecute, Atunci toate drapelele erau arătate soldaţilor britanici pentru ca aceştia să le poată recunoaște pe câmpul de luptă.

Pentru a înlocui acest eveniment anual, este luată în calcul o paradă la Castelul Windsor. Castelul e situat la aproximativ 40 de kilometri vest de Londra. Dimineața festivă se va încheia cu o defilare aeriană deasupra Palatului Buckingham, familia regală extinsă fiind adunată la balcon,relatează publicația People.

Anul trecut, ceremonia “Trooping the Colour” a fost anulată şi înlocuită cu un eveniment de amploare redusă la Castelul Windsor. Este locul unde regina Elisabeta a II-a şi soţul ei, prinţul Philip, s-au izolat începând din martie 2020, luna în care pandemia a început să se manifeste în Marea Britanie.

God save the queen. Prințul Philip a fost externat după o lună de spitalizare

Pandemia a provocat peste 126.000 de decese în Marea Britanie, ţara cel mai grav afectată din Europa. Regina Elisabeta a II-a şi prinţul Philip au fost vaccinaţi în ianuarie 2021 cu seruri anti-COVID-19.

Prinţul Philip, duce de Edinburgh, a fost externat marţi dintr-o clinică din Londra, după o lună de spitalizare. Pe durata acesteia a fost tratat pentru o infecţie şi a suportat apoi o intervenţie pentru o afecţiune cardiacă. Prințul consort va împlini un secol de viață cu două zile înaintea ceremoniei de aniversare a Reginei Elisabeta a II-a.

Sursă foto: Twitter The Royal Family