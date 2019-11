Cezar Ouatu a recunoscut că a înșelat-o pe Andreea Vilău, iar după ce aceasta i-a iertat infidelitatea, a și părăsit-o. În loc să se căsătorească cu ea, așa cum i-a promis, celebrul cântăreț i-a spus adio și a cucerit-o pe Simona Iacob, cea care s-ar fi iubit în anul 2017 cu Mario Iorgulescu. În trecut, actuala cucerire a lui Cezar Ouatu, a umblat, pentru o perioadă scurtă de timp, cu un mare fotbalist, fost coechipier cu Cristiano Ronaldo.

Gesturile i-au dat de gol

Artistul a vrut să o impresioneze încă de la prima întâlnire pe noua lui cucerire și a dus-o într-o cafenea de fiţe dintr-un mall din Capitală. Acolo, cei doi „porumbei” au băut o cană cu ceai şi au stat la poveşti timp de aproximativ o oră și jumătate. De la cafenea, cei doi îndrăgostiți au ajuns la cinematograf, de unde au ieşit ţinându-se de mână, semn că nu intenționează să-şi ascundă relaţia. Creatoarea de modă a fost cea care l-a dus acasă pe iubitul ei, aceasta fiind fericita deținătoare a unui bolid de lux.

„Mi-a plăcut să trăiesc viața la maximum”

În ceea ce privește relația artistului cu make-up artistul Andreea Vilău, cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de mai mulți ani. Dar așa cum zice vorba „Tot ce e frumos, trece repede”, iată că nici iubirea dintre cei doi nu a fost o excepție. Deși părea că de data aceasta nunta lor se va concretiza, nu a fost să fie.

La începutul lunii septembrie, Cezar părea extrem de entuziasmat de evenimentul care urma să aibă loc în viața lui și a declarat: „Vom fi noi doi şi atât. Încă suntem în tratative. Aş face o chestie mix, şi tradiţională, aş aduce taraf, aş face şi câteva instrumentale populare. Pe de altă parte ne-am dori şi ceva pe o plajă, retras. Nu în România. Amândoi luăm deciziile. Există o chimie. Uneori eu sunt perfecţionist şi asta poate teroriza celălalt om. Ea e mai boemă, artistă”.

Cezar Ouatu a recunoscut întotdeauna faptul că îi place să se bucure de viață, iar asta o demonstrează și relațiile controversate pe care acesta le-a avut de-a lungul anilor. El însuși declara asta, în trecut. „Eu am fost un fluture până acum şi mi-a plăcut să-mi trăiesc viaţa la maximum, fără să fi fost vreun crai de Bucureşti. Am avut relaţii de lungă durată, dar, ca fiecare om, am mai şi greşit. Poate am înşelat aşteptările anumitor persoane”, declara Cezar în urmă cu ceva timp.

În timp ce se iubea cu Angela Gheorghiu, păstra legătura cu fosta iubită

În trecut, Cezar Ouatu a avut o relație destul de controversată cu soprana Angela Gheorghiu, despre care cei doi au refuzat să vorbească mult timp. „Cred că a fost extrem de vizibil pentru toată lumea ceea ce s-a întâmplat între mine şi doamna Angela Gheorghiu. De ce m-aş feri? A fost o relaţie frumoasă de dragoste. Pentru mine este o doamnă cu D mare. Da, am avut o relaţie frumoasă, atât profesională, cât şi sentimentală, împărtăşită. Cred că pentru mine a fost o lecţie importantă în viaţa mea să fiu în preajma ei”.

Angela Gheorghiu a fost și cea care l-a propulsat pe Cezar în competiția Eurovision. Acela a fost momentul în care au început să apară primele zvonuri legate de relația celor doi în afara scenei, relație negată de altfel de cei doi. Apropiaţii cântăreţului susţineau atunci că el refuza să-şi asume public această idilă, pentru că nu s-ar fi despărţit de tot de iubita pe care a cunoscut-o înaintea Angelei. Lui Cezar nu i-ar fi convenit ca relaţia cu soprana să fie oficială, pentru că mai păstra legătura cu fosta iubită, Andreea Petria.

După despărțirea de Angela Gheorghiu, Cezar Ouatu s-a refugiat în brațele Andreei Petria, o stewardeză alături de care a trăit, în trecut, o poveste de iubire de cinci ani, femeie cu care apropiații acestuia susțineau că s-ar fi întâlnit pe ascuns în același timp în care se iubea cu Angela.

„Am simţit la Simona acea afecţiune foarte rapidă, deloc falsă”

Cu Andreea Vilău avea planuri serioase de familie, precum nuntă și copil, iar în urmă cu doar câteva luni, au decis să își mai dea o șansă. Iată însă că în cele din urmă fiecare a luat-o pe drumul lui.

„Am dreptul să fiu fericit şi cu asta am spus tot ceea ce însemn eu în momentul de faţă din punct de vedere sufletesc. Toţi greşim, nu suntem perfecţi. Andreea a trecut peste, dar eu am fost cel care a insistat şi mi-am dorit din plin relaţia, am cerut-o în căsătorie. Nu a funcţionat, nu am avut un schimb afectiv pe care mi l-aş fi dorit. Femeia trebuie să aibă grijă de bărbatul ei. Eu sunt stimulat de un ceai la final de zi, ceea ce nu s-a întâmplat”, a declarat Cezar la scurt timp de la aflarea veștii despărțirii.

În ceea ce o privește pe Simona Iacob, actuala prezență feminină din viața lui, acesta a spus: „Am simţit la Simona acea afecţiune foarte rapidă, deloc falsă”. Bruneta a trecut printr-un divorț în urmă cu mai bine de un an. Aceasta s-a căsătorit în luna mai a anului 2018 cu un om de afaceri, de care a divorțat după doar o lună de mariaj.

Te-ar putea interesa și: