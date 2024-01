Actrița din legendarul film „Mary Poppins” a murit. Doliu la Hollywood

Glynis Johns, cunoscută pentru rolul mamei lui Winifred Banks din „Mary Poppins”, a murit la vârsta de 100 de ani, la Los Angeles. Managerul ei a anunțat tragica veste. Aceasta a apărut în zeci de filme şi a fost şi o actriţă de teatru desăvârşită.

Johns a jucat alături de Dame Julie Andrews în clasicul musical Disney din 1964 „Mary Poppins”, care a primit cinci premii Oscar.Clem, managerul ei de 25 de ani, a spus că „lumina ei a strălucit foarte puternic pentru 100 de ani”.

Ce spune managerul lui Glynis Johns

„Glynis a trecut cu putere prin viaţă cu inteligenţă, isteţime şi o dragoste pentru actorie, afectând milioane de vieţi”, a afirmat el în omagiul adus. „Astăzi este o zi sumbră pentru Hollywoord. Nu doar că deplângem încetarea din viaţă a dragei noastre Glynis, dar şi sfârşitul erei de aur a Hollywood-ului”, a adăugat el.

Ea a primit, de asemenea, un premiu Tony în 1973, pentru rolul lui Desiree Armfeldt în musicalul de pe Broadway al lui Stephen Sondheim „A Little Night Music”, în care a interpretat „Send In The Clowns”. Sondheim a scris piesa special pentru a fi interpretată de Johns, însă aceasta a pierdut rolul în faţa lui Elizabeth Taylor în versiunea de cinema din 1977.

„Mereu am spus că «Send In The Clowns» a fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată”, a declarat ea. Johns a adăugat: „Am primit aplauze pentru asta. Mi-a plăcut să o fac. Am simţit-o”.

Primul său rol a fost în 1948

Primul său rol pe marele ecran a fost în 1948 ca sirena Miranda, rolul său în comedie transformând-o în vedetă în Marea Britanie. Ea a fost mai târziu nominalizată pentru un premiu al Academiei americane pentru cea mai bună actriţă în rol secundar, pentru rolul său din filmul din 1960 „The Sundowners”.

Glynis Johns a jucat și în Batman

Actrița a avut frecvente apariţii la TV, inclusiv în „Batman”, şi a jucat în propriu sitcom, „Glynis”, difuzat de televiziunile americane în 1963.

Ultimele sale roluri au fost în filmele „While You Were Sleeping”, din 1995, alături de Sandra Bullock, şi „Superstar”, din 1999, cu Molly Shannon şi Will Ferrell, potrivit BBC.