Giresun, Turcia: Capitala mondială a alunelor

Fanii unei cafele aromate sau a unui desert dulce nu știu că majoritatea alunelor din lume provin dintr-un lanț muntos de pe litoral din Turcia, unde femeile le produc de secole.

Situat pe pantele lanţului muntos Pontic, cu vedere la Marea Neagră, în nord-estul Turciei, oraşul antic Giresun este cunoscut pentru priveliştile sale uimitoare de coastă şi munţii dramatici. Dar mai mult decât orice, este cunoscut pentru alunele sale.

Mai mult de 72% din alunele de pădure provin din Turcia, iar aproximativ 60% provin din regiunea estică a Mării Negre, unde se află Giresun. Tradiția agriculturii de alune datează de mii de ani aici. Aşa-numitul "tată al istoriei", Herodot, din Grecia Antică, chiar s-a înmulţit cu recompensa de alune a Turciei în secolul al 5-lea î.Hr. Începând cu anii 1400, alunele de pădure din Giresun și regiunea estică a Mării Negre au fost importate în Europa și în afara ei.

Programul BBC Discovering the World's Table a explorat Turcia pentru a afla mai multe despre sursa acestei nuci dulci.

Înainte ca un lot de alune să-și facă drumul, de exemplu, într-un borcan de Nutella, sunt crescute în locuri precum Turcia. În Giresun, alunele de pădure au fost cultivate istoric de femei, iar astăzi femeile încep să preia și producția și vânzarea de bunuri de alune, cum ar fi o serie de produse din ciocolată. În trecut, nucile erau adesea exportate în străinătate, doar pentru a fi vândute înapoi în Turcia sub formă de batoane de ciocolată și spread-uri. Cu toate acestea, întreprinderi precum Casa Alunelor, condusă de trei surori a căror familie are rădăcini adânci în industria locală de alune, încep să schimbe acest lucru.

Alune făcute de femei

"În această regiune, 80% din produsele de alune sunt prelucrate de femei", spune Sayari Sungur, unul dintre proprietarii și co-fondatorii companiei, pentru Discovering the World's Table gazdă Nick Kwek. "Întotdeauna femeile sunt cele mai bune la îngrijirea acestor nuci, atât pe câmp, cât și în grădini. Aşa că acum vrem ca acele femei să devină atât cultivatoare, cât şi factori de decizie." De la lansarea în urmă cu nouă ani, Home of the Hazelnut a menținut tradiția antică a lui Giresun, devenind în același timp un exemplu pentru o nouă generație de femei locale. Sungur se mândrește cu succesul familiei sale și cu modul în care a inspirat alte femei din zonă să-și înceapă propriile întreprinderi. "Acum, că o mulțime de femei au început să vadă cât de valoros este acest produs, mulți alții încep să-l producă și să-l dețină. Cred că acest lucru este fenomenal", a declarat ea pentru BBC.

Deși industria de alune din Turcia este încă în plină expansiune, există probleme la orizont. Ca și în multe locuri din întreaga lume, capacitatea țării de a crește arbori de alune și arbuști este amenințată de factorii de mediu. Un climat în schimbare afectează cultura aici, ducând la mai multă umiditate și un aflux de dăunători –, ambele putând împiedica și ucide plantele de alune.

"Pe măsură ce clima s-a schimbat, noi dăunători sosesc în ultimii trei sau patru ani", a explicat Dr. Sebahat K Ozman-Sullivan, un om de știință în domeniul protecției plantelor și fermier de alune care a crescut în regiunea Giresun. "Este o mare problemă de controlat, deoarece se hrănește cu multe plante. De asemenea, dacă avem umiditate ridicată, avem floare de mucegai", a adăugat ea, explicând că alunele se dezvoltă de obicei în climatele mai uscate, potrivit BBC.