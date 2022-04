Gina Pistol, momente de coșmar după naștere. A luat în calcul toate variantele. ”E dubioasă rău treaba asta”

Gina Pistol a mărturisit pe rețelele de socializare că trece prin clipe cumplite din cauza unor noi probleme. Vedeta are parte de situații groaznice și nu știe dacă au legătură cu nașterea sau cu virusul COVID-19.

Prezentatoarea TV a declarat că nu și-a schimbat rutina de frumusețe, dar că parul ei are un miros ciudat. Aceasta nu își dă seama dacă simțurile ei s-au dezvoltat sau dacă are o reală problemă.

„Mă confrunt cu o situație ciudățică. Nu știu dacă cauza este hormonală sau post-Covid, nu știu, însă, prima dată am crezut că mi se pare. De ceva timp când îmi spăl părul, părul meu ud are un miros ciudat. Vă amintiți atunci când își făcea bunica sau mama permanent, pe vremuri de mirosea de îți rupea nasul? Mirosea în toată scara blocului. Cam acela e mirosul, nu la fel de puternic, dar miroase ciudat. Și nu am schimbat nimic în ritualul meu de îngrijire a părului. Folosesc aceleași șampoane, aceleași măști de păr, nu știu, dar e dubioasă rău treaba asta”, a spus Gina Pistol pe pagina sa de Instagram.

Problemele se țin scai de blondina lui Smiley

Gina Pistol le-a mai transmis fanilor că își dedică tot timpul fetiței ei, dar că este epuizată. Vedeta a cedat și a răbufnit pe Internet. Mereu s-a confruntat cu această problemă.

„Eu sufăr de sindromul sclava Isaura. De ce spun asta? Pentru că am o problemă. Nu pot să stau. Astăzi era ziua mea liberă și îmi găsesc tot timpul ceva de făcut. Parcă sunt în criză de timp. Sunt disperată să le fac pe toate. Mă epuizez, mă plâng că mă epuizez.

M-am trezit. Am schimbat copilul. Am pregătit micul dejun pentru copil. Am spălat filtrele la umidificatoare. Am pus apă în umidificatoare. M-am pus să gătesc. Am strâns în urma mea. Am spălat vasele. Am filmat ceva. Simt că mai am foarte multe lucruri de făcut.

Mă plâng aici pe Instagram pentru că nimeni nu mă înțelege, încă. Eu și când sunt în vacanță… aspirator n-am. N-am acces la el, ca să fac curat în camera de hotel… Andrei tot timpul face mișto de mine. Sincer, e epuizant să-ți dai tot timpul de lucru. Mă simt vinovată dacă stau”, a povestit Gina Pistol.